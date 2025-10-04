Handball: HC Schmiden/Oeffingen Der Trainer kann es sich nicht erklären
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC verlieren beim TSV Bönnigheim erstmals in dieser Saison – 31:36 (20:18).
Nach den beiden zuletzt eindrucksvollen Vorstellungen gegen die HSG Freiburg II (35:16) und den TSV Rintheim (35:20) haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen in der Regionalliga einen ersten Dämpfer erhalten. Das Team um den Trainer Sven Bühler unterlag am Samstagabend beim TSV Bönnigheim mit 31:36 (20:18). Das Spiel haben die Gäste zu Beginn der zweiten Hälfte aus der Hand gegeben, als sie zunächst fast neun Minuten ohne eigenen Treffer geblieben waren. Das erste Tor – erzielt von Larissa Bürkle – bedeutete den 21:21-Ausgleich. „Das war der Knackpunkt“, sagt Bühler, dessen Entourage schon früh in der ersten Hälfte mitentscheidend geschwächt worden war, nachdem Sara Kuhrt wegen einer Knieverletzung nicht mehr weiterspielen konnte. „Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Das wäre der Super-GAU“, sagt der HC-Coach, der ohnehin schon einige Ausfälle zu beklagen hat und nur mit einer Torfrau sowie elf Feldspielerinnen nach Bönnigheim gefahren war.