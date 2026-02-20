 
Handball: HC Schmiden/Oeffingen Drucksituation, Teil zwei

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Drucksituation, Teil zwei
Wie vergangenen Woche gegen Frisch Auf Göppingen wollen sich Marleen Gaiser und der HC Schmiden/Oeffingen auch gegen den Spitzenreiter nicht aufhalten lassen. Foto: Günter Schmid

Nach FA Göppingen folgt für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen noch ein Spitzenspiel.

Der Druck ist zurzeit groß bei den Regionalliga-Handballerinen des HC Schmiden/Oeffingen. Um die Aufstiegsspiele zur dritten Liga zu erreichen, ist ein Platz unter den Top-Zwei notwendig. Aus diesem Grund musste in der Vorwoche bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen unbedingt gewonnen werden. Und das Team lieferte, jubelte nach 60 Minuten über einen 30:29-Erfolg. Einziger Wermutstropfen: den direkten Vergleich mit den Göppingerinnen hat man verloren, obwohl zwischenzeitlich eine 24:15-Führung stand. Bedeutet in der Tabelle aktuell den dritten Rang hinter der punktgleichen Mannschaft von Frisch Auf.

 

