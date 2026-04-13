Es scheint so, als ob die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen erneut – und dann bereits zum dritten Mal hintereinander – in die Aufstiegsrunde zur dritten Liga einziehen. Möglich gemacht hat die gute Ausgangslage vor dem letzten Spiel am kommenden Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen) nicht nur der eigene 33:27-Sieg am Sonntagabend bei den Sportfreunden in Schwaikheim, sondern auch die 22:30-Niederlage der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II tags zuvor im Spitzenspiel bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.

Dank des direkten Vergleich die Nase vorn Damit sind die HSG und der HC vor dem finalen Spieltag mit 32:10 Zählern wieder punktgleich. Und weil der Verbund aus Schmiden und Oeffingen den direkten Vergleich gewonnen hat, hat er die Nase als Zweiter vorn. Sollte der HC also am Samstag gewinnen, würde bereits eine Woche später das erste von sechs Aufstiegsspielen anstehen. Außer auf den bereits feststehenden Meister FA Göppingen II würde das Team in Hin- und Rückspiel auf die TSG Haßloch (Meister Regionalliga Südwest) und den TSV Ebersberg Forst United (Meister Regionalliga Bayern) treffen. Die besten zwei Teams lösen das Ticket für die dritte Liga.

Nach starkem Beginn herrscht Flaute

Bei den SF Schwaikheim, die nach nur einer Spielzeit wieder in die Oberliga absteigen, sind die HC-Spielerin gut ins Spiel gekommen. „Unser Tempospiel in den ersten 15 Minuten war überragend“, sagt Anja Itterheim. Doch nach dem 9:4 lief erst einmal nicht mehr so viel zusammen. Der HC hielt sich nicht mehr ans Konzept, scheiterte immer wieder an der SF-Torfrau Anna Behringer, sodass die Gastgeberinnen einen 6:1-Lauf zum 10:10 hinlegten (26.). Die Seiten wurden beim 13:12 für den HC gewechselt.

Defensive Abwehr nach der Pause Grundstein zum Erfolg

Nach Wiederanpfiff stellten die Gäste, die kurzfristig auch noch auf die erkrankte Sara Kuhrt verzichten mussten, die Weichen schnell auf Sieg. Die defensive Abwehr stand nun wieder kompakter und war der Grundstein für das schnelle Spiel nach vorn, bei dem sich unter anderen Marleen Gaiser gute Noten verdiente. Beim 22:16 (40.) war eine Vorentscheidung gefallen.

HC Schmiden/Oeffingen: Hoffrichter, Schmid – Bürkle (11/4), Gaiser (6), Awad (5), Horn (5), Epp (3), Nicola David (2), Lutz (1), Kienzlen, Haase, Markovic.