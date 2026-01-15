Das Hinspiel am zweiten Spieltag dieser Regionalliga-Saison haben die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen beim TSV Rintheim dominiert. 35:20 lautete seinerzeit das Ergebnis. Dass der HC-Verbund im Rückspiel, das an diesem Samstag (20 Uhr, Sporthalle in Schmiden) ausgetragen wird, der Favorit ist, ist klar. Auch die HC-Trainerin Anja Itterheim spricht im ersten Spiel nach der Weihnachtspause von einem Pflichtsieg. Zumal der Aufsteiger ja in der ersten Saisonhälfte nicht nur gegen den HC das Nachsehen hatte. Mit 1:21 Punkten belegt das Team aus dem Karlsruher Stadtteil den letzten Platz. Lediglich im Duell mit der HSG Freiburg II hat es im letzten Spiel vor Weihnachten beim 25:25 ein kleines Erfolgserlebnis gegeben. Inzwischen hat das neue Kalenderjahr für den TSV, der vor allem bei den Männern auf eine traditionsreiche Vergangenheit schauen kann, schon wieder mit einer Niederlage begonnen. Mit 22:31 unterlag der Verbund am vergangenen Sonntag bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen.

Die Konzentration in der Defensive lange hochhalten In sechs Trainingseinheiten haben sich die HC-Spielerinnen auf ihr erstes Spiel nach der Weihnachtspause vorbereitet. Dabei lag der Fokus vor allem auf dem schnellen Umschaltspiel und der Abwehr. „Wir wollen da einfach noch mehr Stabilität reinbringen“, sagt Itterheim, die seit kurzem von dem erfahrenen Jürgen Krause im Trainerteam unterstützt wird. Weil die Gäste lange Angriffe spielen, werde es wichtig sein, die Konzentration in der Defensive entsprechend lange hochzuhalten und frühzeitig Stoppfouls zu begehen. „Die Rintheimerinnen sind quirlig und wurschteln sich schon ab und an erfolgreich durch, wenn man sie spielen lässt“, sagt Itterheim. Jenny Holthausen verlässt den HC nach dieser Saison Erfreulich ist, dass die Torfrau Michelle Hoffrichter nach ihrem Innenbandanriss im Knie wieder voll einsatzfähig ist. Dafür fallen definitiv die erkrankten Jenny Holthausen, die den HC nach dieser Saison schon wieder verlassen wird, und Kaja Ehrhardt, die im Hinspiel mit acht Toren die erfolgreichste Werferin war, definitiv aus. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz der Torfrau Vivien David; sie hat Knieprobleme.