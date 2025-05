Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Eine Begegnung, bei der es fast um alles geht

Die HC-Handballerinnen empfangen am Donnerstag in Schmiden den TSV Ismaning in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga.

Noch war die Anspannung im Training nicht sonderlich spürbar. Dabei steht für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Donnerstag (15 Uhr, Sporthalle in Schmiden) im Rückspiel gegen den bayerischen Regionalliga-Meister TSV Ismaning in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga eine ganze Menge auf dem Spiel. Denn sollte das Team um den Trainer Sven Bühler diese Partie, die auf Wunsch der Gäste auf den Feiertag vorverlegt wurde, wie auch schon das Hinspiel verlieren (26:27), dürften die Chancen auf den Sprung nach oben bei dann 2:6 Punkten nicht mehr allzu groß sein. Denn nur zwei der vier Ensembles steigen am Ende auf, wobei der TuS Schutterwald sein Ticket schon so gut wie sicher haben dürfte (6:0 Punkte).