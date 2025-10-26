 
Handball: HC Schmiden/Oeffingen Erfolg gegen den Primus

Erzielt gegen den Spitzenreiter 14 Tore: Larissa Bürkle Foto: Archiv Günter Schmid

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II 24:21.

Der Jubel war groß. Mit 24:21 (12:10) haben die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Sonntagabend ihr Heimspiel gegen die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II gewonnen und den Gästen damit die erste Niederlage in dieser noch jungen Saison beigebracht. Ein Sonderlob von HC-Trainer Sven Bühler gab es nach der Schlusssirene für die Torfrau Chantal Schmid, die einen Sahnetag erwischt hatte und unter anderem zwei Strafwürfe parierte. „Das war eine megastarke Leistung von ihr.“

 

Starke Abwehrleistung

Aber auch der 6:0-Abwehrverbund der Gastgeberinnen verdiente sich diesmal die Note eins. „Das war eine brutal gute Leistung“, sagt der HC-Coach und kommt fast nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Egal wen Bühler auch aufs Feld schickte, die Zusammenarbeit klappte. Katharina Goldammer, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste, erzielte zwar dennoch sechs Treffer (Bühler: „Sie ist gut und einfach nicht ganz auszuschalten.“), über weite Strecken hatten sie die HC-Spielerinnen aber im Griff.

100-Prozent-Quote vom Siebenmeterstrich

Auf der anderen Seite hatten die HSG-Spielerinnen ihre liebe Mühe und Not mit der HC-Toptorschützin Larissa Bürkle. Obschon die Rückraumspielerin nicht frei von Fehlwürfen war, kam sie am Ende auf 14 Tore. Sechsmal traf sie dabei vom Siebenmeterstrich und hatte damit eine 100-Prozent-Quote. Ganz im Gegensatz zu den Gästen, die viermal vom Strich scheiterten. Zweimal flog der Ball am Tor vorbei, zweimal parierte Chantal Schmid.

Letztlich sei es ein verdienter Sieg seines Teams gewesen, sagt Sven Bühler. Zwar lagen die Gäste bis zum 4:3 immer vorn, nach dem 5:4 von Kapitänin Linda Leukert (11.) gab der HC seine Führung aber nicht mehr ab. Beim 8:8 (19.) war der HSG der letzte Ausgleich gelungen, beim 21:16 und 22:17 (48./50.) führten die Gastgeberinnen jeweils mit fünf Toren.

Vier Teams mit zwei Minuspunkten vorn

In der Tabelle liegen jetzt vier Teams mit jeweils zwei Minuspunkten vorn: die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (10:2), der TSV Bönnigheim (8:2), der HC Schmiden/Oeffingen (8:2) und die HSG Fridingen/Mühlheim (6:2). „Die zwei Zähler waren wichtig für uns. Denn mit vier Punkten Rückstand auf die HSG wäre es eng geworden“, sagt Bühler mit Blick auf das Titelrennen.

    HC Schmiden/Oeffingen: Schmid – Bürkle (14/6), Kuhrt (2), Leukert (2), Holthausen (1), Epp (1), Gaiser (1), Kienzlen (1), Awad (1), Lutz (1), Markovic, David, Ehrhardt.

