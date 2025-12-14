Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben die Hinrunde in der Regionalliga mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team um die Trainerin Anja Itterheim gewann am Samstagabend im Sportpark Goldäcker in Leinfelden-Echterdingen gegen den Tabellendrittletzten HSG Leinfelden-Echterdingen mit 28:24 (14:13). Da einige Ligakonkurrenten noch Spiele nachzuholen haben, könnten die HC-Handballerinnen die erste Saisonhälfte im schlechtesten Fall auf dem fünften Tabellenplatz beenden – allerdings mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. „Wir können zufrieden sein, wir hatten in jedem Spiel gute Momente, auf die wir aufbauen können“, sagte Anja Itterheim

Diese guten Momente hatten die Gäste auch am Samstag, die entscheidenden rund um die Pause. Nach Anfangsschwierigkeiten, die sich vor allem in der Abwehr bemerkbar gemacht hatten, konnten die siebenfache Torschützin Linda Leukert und ihre Mitspielerinnen einen 11:13-Rückstand kurz vor der Halbzeit in eine 17:13-Führung (38. Spielminute) umwandeln. Rund zehn Minuten lang blieben die Gastgeberinnen demnach ohne Torerfolg. „Wir sind in der Abwehr stabiler geworden, haben mehr Ballgewinne erzielt und sind viel aktiver gewesen“, sagte Anja Itterheim.

Die Ansprachen in der Auszeit und in der Kabine haben sich positiv ausgewirkt. Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gaben ihre Führung in der Folge nicht mehr ab, und den Gegnerinnen fehlten schlichtweg die spielerischen Möglichkeiten, entscheidend entgegenzuwirken. Auch die Torfrau Chantal Schmid war jetzt besser im Spiel, zeigte einige Paraden und strahlte mehr Sicherheit aus. Die Chancenverwertung blieb das größte Manko, doch Anja Itterheim, die das Team gemeinsam mit Thomas Rost und neuerdings auch mit Jürgen Krause anleitet, konnte am Samstagabend letztlich darüber hinwegsehen.

Zwar haben die HC-Handballerinnen nun die Hinrunde in der Regionalliga beendet, in die Winterpause dürfen sie allerdings noch nicht. Am nächsten Samstag steht in der Liga noch eine längere Auswärtsfahrt an. Dann gastieren sie zum Rückrundenstart von 19.30 Uhr an in der Gerhard-Graf-Halle in Freiburg bei der zweiten Vertretung der HSG Freiburg. Das Hinspiel zum Saisonauftakt hatte der Verbund des HC Schmiden/Oeffingen problemlos mit 35:16 für sich entschieden. Bei einem ähnlichen Verlauf gegen den Tabellenvorletzten könnte er mit einem guten Gefühl in die Spielpause gehen.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Vivien David – Kuhrt (7/1), Leukert (7), Bürkle (6/4), Gaiser (3), Ehrhardt (2), Nicola David (1), Epp (1), Kienzlen (1), Haase, Lutz, Markovic.