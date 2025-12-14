Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen recht souverän bei der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstagabend mit 28:24.
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben die Hinrunde in der Regionalliga mit einem Sieg abgeschlossen. Das Team um die Trainerin Anja Itterheim gewann am Samstagabend im Sportpark Goldäcker in Leinfelden-Echterdingen gegen den Tabellendrittletzten HSG Leinfelden-Echterdingen mit 28:24 (14:13). Da einige Ligakonkurrenten noch Spiele nachzuholen haben, könnten die HC-Handballerinnen die erste Saisonhälfte im schlechtesten Fall auf dem fünften Tabellenplatz beenden – allerdings mit Tuchfühlung zur Tabellenspitze. „Wir können zufrieden sein, wir hatten in jedem Spiel gute Momente, auf die wir aufbauen können“, sagte Anja Itterheim