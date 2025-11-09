Handball: HC Schmiden/Oeffingen Fragwürdige fünf Minute nach der Pause
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren mit 26:33 gegen Frisch Auf Göppingen II.
Sven Bühler war am Samstagabend nach der Schlusssirene ratlos – und auch ein wenig angefressen. Sein Team, die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, hatte soeben das Heimduell mit dem zweiten Verbund von Frisch Auf Göppingen mit 26:33 verloren. Und mitverantwortlich für die zweite Saisonniederlage waren gerade einmal fünf Minuten zu Beginn der zweiten Hälfte. In denen zogen die Gäste um die mit einem Vertrag beim Göppinger Bundesliga-Team ausgestattete Linkshänderin Nicola Merz (vier Tore) mit einem 7:1-Lauf vom 13:14-Pausenrückstand auf eine 20:15-Führung davon (35.). „Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte“, sagte ein ratlos dreinblickender HC-Coach. Mit nun vier Minuspunkten ist der HC-Verbund, der sich in den beiden vergangenen Spielzeiten jeweils als eines der beiden Topteams für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifiziert hatte, in der Tabelle auf den vierten Platz abgerutscht.