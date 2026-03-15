Handball: HC Schmiden/Oeffingen Hauptsache gewonnen
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das Duell mit der HSG Fridingen/Mühlheim nach einem Fehlerfestival mit 31:29 (14:14).
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das Duell mit der HSG Fridingen/Mühlheim nach einem Fehlerfestival mit 31:29 (14:14).
Anja Itterheim, die Trainerin der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen, redete nach der Schlusssirene am Samstagabend in der Oeffinger Sporthalle nicht lange um den heißen Brei herum: „Hauptsache gewonnen und zwei Punkte geholt. Nach dem Wie fragt bald keiner mehr.“ Mit 31:29 hatten die Gastgeberinnen kurz zuvor das Team der HSG Fridingen/Mühlheim besiegt und damit Revanche für die Hinspielniederlage genommen. Werbung für den Handballsport haben die Protagonistinnen dabei aber nicht gemacht – auch nicht die unterlegenen Gäste. 37 (!) technische Fehler in Summe ließen so machen Beobachter auf der spärlich besetzten Tribüne nur noch mit dem Kopf schütteln.