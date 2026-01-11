Handball: HC Schmiden/Oeffingen Irgendwann will Anni Horn in der Bundesliga spielen
Die 17-jährige Handballerin vom HC Schmiden/Oeffingen arbeitet nach ihrem Sprunggelenksbruch an ihrem Comeback.
Anni Horn muss sich weiterhin in Geduld üben. Auch wenn dies der 17-Jährigen nicht immer leicht fällt. Doch der Bruch im rechten Sprunggelenk, den sich das Handball-Talent Ende Oktober im Training zugezogen hat, ist immer noch nicht verheilt. „Ich will aber auf jeden Fall in dieser Saison noch einmal angreifen“, sagt die Rückraumspielerin, die sich seit dieser Runde das Trikot der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen überstreift – wenn sie denn nicht mit den A-Jugendlichen des SV Kornwestheim, die auch in der Regionalliga spielen, gefordert ist und die bei den Spielen am Wochenende Vorrang haben. Auch am Samstag, 20 Uhr, wenn der HC in der Schmidener Sporthalle den TSV Rintheim empfängt, ist Anni Horn einmal mehr zum Zuschauen verdammt.