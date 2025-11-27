 
Handball: HC Schmiden/Oeffingen Jürgen Krause unterstützt das Trainerteam

1
Jürgen Krause Foto: Archiv

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen spielen am Samstag bei der HG Oftersheim/Schwetzingen.

Er tut es noch einmal. Nachdem Jürgen Krause in der vergangenen Aufstiegsrunde Anja Itterheim schon einmal bei einem Spiel auf der Trainerbank der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen unterstützt hat – seinerzeit fehlte Cheftrainer Sven Bühler aus privaten Gründen – springt er nun wieder in die Bresche, um seine ehemalige Spielerin beim SC Korb (dritte Liga) nach dem Ausstieg von Bühler (wir haben berichtet) zu unterstützen. Diesmal allerdings bis zum Saisonende. Am Samstag im Auswärtsspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen (17 Uhr, Karl-Frei-Sporthalle in Oftersheim) wird der 69-Jährige zwar aus privaten Gründen noch fehlen, er hat in dieser Woche aber schon bei zwei Trainingseinheiten mitgewirkt. „Ich kenne ihn sehr gut und bin froh, dass das geklappt hat“, sagt Anja Itterheim, die den Kontakt auch hergestellt hatte.

 

Trainersuche für die neue Runde wird weitergeführt

„Dass Jürgen für uns erneut aus dem Handball-Ruhestand zurückkommt, kann ich gar nicht hoch genug würdigen“, wird derweil Sven Zeidler, der Sportliche Leiter des HC, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Trainersuche für die kommende Saison werde weiterhin auf Hochtouren fortgesetzt, damit auch hier zeitnah Planungssicherheit herrsche.

Die zwei besten Torschützinnen treffen aufeinander

Gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen müssen die Gäste vor allem in der Abwehr wieder überzeugen – und ihr Augenmerk auf die Rückraumspielerin Saskia Zachert legen. Diese belegt aktuell mit 69 Treffern (davon 17 Siebenmeter) den zweiten Platz in der Liga-Torschützenliste – hinter der führenden HC-Spielerin Larissa Bürkle (70/21). Außerdem gilt es, die zuletzt hohe Zahl an technischen Fehlern deutlich zu minimieren.

Außer den Langzeitverletzten steht noch ein Fragenzeichen hinter den Einsätzen von Vivien David (krank), Seema Awad (Fingerverletzung) und Kaja Ehrhardt, die schon am vergangene Samstag krank war.

Weitere Themen

Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Angriffsvariationen von überall

Handball: TSV Schmiden Angriffsvariationen von überall

Die Handballer des TSV Schmiden, Tabellenführer in der Oberliga, gastieren am Samstag, 20 Uhr, bei der HSG Ettlingen. Auf das Team wartet die beste Abwehr der Liga.
Von Maximilian Hamm
Gewichtheben: SV Fellbach: Dritte Niederlage für den Oberligisten

Gewichtheben: SV Fellbach Dritte Niederlage für den Oberligisten

Die Gewichtheber des SV Fellbach haben gegen ihre einstigen Teamkollegen vom SV Magstadt mit 376,0:460,2 Relativpunkten das Nachsehen.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Einer der besten der Liga

Basketball Pro B: SV Fellbach Einer der besten der Liga

Die Basketballer des SV Fellbach um den Flügelspieler Nik Schlipf gewinnen beim Tabellenletzten Würzburg Baskets-Akademie mit 81:79 – es ist wieder ein Sieg in letzter Minute.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Vom Verfolger zum Gejagten

Handball: TSV Schmiden Vom Verfolger zum Gejagten

Die Handballer des TSV Schmiden setzen sich auch gegen die Gäste der SG Pforzheim/Eutingen II durch – 30:26 – und stehen jetzt einsam ganz oben im Klassement.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SV Fellbach: Leidenschaftlich verteidigt

Fußball: SV Fellbach Leidenschaftlich verteidigt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach trotzen dem Spitzenreiter Young Boys Reutlingen beim torlosen Unentschieden im letzten Hinrundenspiel einen Punkt ab.
Von Susanne Degel
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Hauptsache gewonnen – alles andere ist egal

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Hauptsache gewonnen – alles andere ist egal

Mit 33:24 gewinnen die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstag den TuS Steißlingen. Die neue HC-Torfrau Vivien David überzeugt mit acht Paraden.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Keine Lösungen gegen offensive Abwehrreihe

Handball: TV Oeffingen Keine Lösungen gegen offensive Abwehrreihe

Die Verbandsliga-Handballer des TVOe gewinnen mit 29:25 (12:14) gegen die SF Schwaikheim, tun sich aber schwer.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Der Spitzenreiter kommt

Fußball: SV Fellbach Der Spitzenreiter kommt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach empfangen am Samstag, 15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz und im letzten Spiel der Hinrunde die Young Boys aus Reutlingen.
Von Susanne Degel
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Waldlauf statt Training mit Ball

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Waldlauf statt Training mit Ball

Mittwochs ist beim Oeffinger Landesligisten der Kunstrasenplatz auf dem Tennwengert oft anderweitig belegt.
Von Susanne Degel
 
 