Er tut es noch einmal. Nachdem Jürgen Krause in der vergangenen Aufstiegsrunde Anja Itterheim schon einmal bei einem Spiel auf der Trainerbank der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen unterstützt hat – seinerzeit fehlte Cheftrainer Sven Bühler aus privaten Gründen – springt er nun wieder in die Bresche, um seine ehemalige Spielerin beim SC Korb (dritte Liga) nach dem Ausstieg von Bühler (wir haben berichtet) zu unterstützen. Diesmal allerdings bis zum Saisonende. Am Samstag im Auswärtsspiel bei der HG Oftersheim/Schwetzingen (17 Uhr, Karl-Frei-Sporthalle in Oftersheim) wird der 69-Jährige zwar aus privaten Gründen noch fehlen, er hat in dieser Woche aber schon bei zwei Trainingseinheiten mitgewirkt. „Ich kenne ihn sehr gut und bin froh, dass das geklappt hat“, sagt Anja Itterheim, die den Kontakt auch hergestellt hatte.

Trainersuche für die neue Runde wird weitergeführt „Dass Jürgen für uns erneut aus dem Handball-Ruhestand zurückkommt, kann ich gar nicht hoch genug würdigen“, wird derweil Sven Zeidler, der Sportliche Leiter des HC, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Trainersuche für die kommende Saison werde weiterhin auf Hochtouren fortgesetzt, damit auch hier zeitnah Planungssicherheit herrsche. Die zwei besten Torschützinnen treffen aufeinander Gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen müssen die Gäste vor allem in der Abwehr wieder überzeugen – und ihr Augenmerk auf die Rückraumspielerin Saskia Zachert legen. Diese belegt aktuell mit 69 Treffern (davon 17 Siebenmeter) den zweiten Platz in der Liga-Torschützenliste – hinter der führenden HC-Spielerin Larissa Bürkle (70/21). Außerdem gilt es, die zuletzt hohe Zahl an technischen Fehlern deutlich zu minimieren. Außer den Langzeitverletzten steht noch ein Fragenzeichen hinter den Einsätzen von Vivien David (krank), Seema Awad (Fingerverletzung) und Kaja Ehrhardt, die schon am vergangene Samstag krank war.