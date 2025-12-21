 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Nach der Pause Beton angerührt

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Nach der Pause Beton angerührt

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Nach der Pause Beton angerührt
1
Starker Auftritt in Freiburg: HC-Kapitänin Linda Leukert Foto: Günter Schmid

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das Rückspiel in der Regionalliga bei der HSG Freiburg II mit 30:21 (15:13).

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben das Kalenderjahr 2025 mit einem Sieg beendet. Beim Aufsteiger HSG Freiburg II gab es am vergangenen Samstagabend – nach gehörigen Anlaufschwierigkeiten – einen souveränen 30:21-Erfolg. Damit überwintert das Team um das Trainergespann Anja Itterheim/Jürgen Krause nach dem ersten Rückrundenspiel mit 18:6 Punkten hinter der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (20:4) auf dem zweiten Tabellenplatz. Allerdings haben die HSG Fridingen/Mühlheim und Frisch Auf Göppingen II auf den Plätzen drei und vier ebenfalls erst vier Minuspunkte, jedoch zwei respektive drei Spiele weniger absolviert.

 

Trotz der Fahrigkeit die Köpfe nicht hängen lassen

In der Freiburger Gerhard-Graf-Halle taten sich die Gäste, die kurzfristig auch noch auf die erkrankte Sara Kuhrt verzichten mussten, am Samstag zunächst reichlich schwer. Ein technischer Fehler reihte sich an den anderen. Die Folge: Die Gastgeberinnen, die im Hinspiel bei der 16:35-Niederlage nicht den Hauch einer Chance hatten, führten nach 13 Minuten mit 10:6. „Zum Glück haben wir die Köpfe wegen dieser Fahrigkeit nicht hängen lassen“, sagt Anja Itterheim. Und plötzlich klappte dann ja auch der richtige Schalter um. Die Abwehr leistete starke Arbeit, sodass die Freiburgerinnen in den zweiten 15 Minuten der ersten Hälfte nur noch zu drei Toren kamen. Und auch vorn lief es nun deutlich besser. Mit neun Toren erarbeiteten sich die HC-Spielerinnen eine 15:13-Pausenführung.

Chantal Schmid lässt mehr als 13 Minuten kein Tor zu

An diese Leistung knüpfte der Verbund um die diesmal stark agierende HC-Kapitänin Linda Leukert nahtlos an. Ein 6:0-Lauf in den ersten zwölf Minuten brachte die Vorentscheidung – 21:13. Die heimischen Fans mussten mehr als 13 Minuten warten, ehe Laurie Geis den ersten Treffer für ihr Team nach Wiederanpfiff zum 14:21 erzielte. Maßgeblich Anteil an der Freiburger Torflaute hatte freilich auch Chantal Schmid zwischen den HC-Pfosten, die überragend hielt, wenn sich denn in der Defensive doch einmal eine Lücke auftat.

Im neuen Jahr geht es am 17. Januar gegen den Tabellenletzten weiter

Sieben Minuten vor Schluss führte der HC erstmals mit zehn Toren, am Ende war der 30:21-Sieg mehr als verdient. Auf der Heimfahrt im Bus wurde dieser dann auch ausgiebig mit einer kleinen Weihnachtsfeier mit Punsch und Gebäck gefeiert.

Das erste Spiel im neuen Jahr bestreitet das Team am Samstag, 17. Januar, 20 Uhr, in der Schmidener Sporthalle gegen das Ligaschlusslicht TSV Rintheim.

    HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Vivien David – Bürkle (6/2), Leukert (5/1), Ehrhardt (5), Holthausen (4), Nicola David (4), Gaiser (2), Markovic (2), Kienzlen (1), Lutz (1), Epp, Raiser.

Weitere Themen

Basketball Pro B: SV Fellbach: Kämpferische Glanzleistung ganz am Ende

Basketball Pro B: SV Fellbach Kämpferische Glanzleistung ganz am Ende

Die Basketballer des SVF drehen im finalen Viertel das Spiel und setzen sich am Samstagabend doch noch mit 77:72 gegen den bis dato Tabellenführer Orange-Academy aus Neu-Ulm durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: TSV Schmiden: Vier Abgänge, zwei Zugänge

Handball: TSV Schmiden Vier Abgänge, zwei Zugänge

Bei den Schmidener Oberliga-Handballern sind erste Personalentscheidungen für die neue Saison gefallen.
Von Susanne Degel
Handball: TV Oeffingen: Ohne Spiel und ohne Tombola in die Winterpause

Handball: TV Oeffingen Ohne Spiel und ohne Tombola in die Winterpause

Die Handballer des TV Oeffingen kommen nicht zum Einsatz, weil die Gäste der SV Remshalden absagen.
Von Maximilian Hamm
Fußball Rems/Murr/Hall: Kreisliga B: Zwei Teams überwintern als Spitzenreiter

Fußball Rems/Murr/Hall: Kreisliga B Zwei Teams überwintern als Spitzenreiter

Sieben Staffeln gibt es in der Kreisliga B des Fußballbezirks Rems/Murr/Hall. Besonders gut läuft es bislang für zwei Teams aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Niederlage im letzten Heimkampf

Ringen: SV Fellbach Niederlage im letzten Heimkampf

Die Verbandsliga-Ringer des SVF unterliegen dem Tabellenzweiten AC Röhlingen mit 14:20 Punkten.
Von Michael Käfer
Volleyball: SV Fellbach: Auf der letzten Rille in die kurze Auszeit

Volleyball: SV Fellbach Auf der letzten Rille in die kurze Auszeit

Die Volleyballerinnen des SVF verlieren beim TV Rottenburg mit 2:3 nach Sätzen und gehen als Tabellenvierte der Regionalliga in die Weihnachtspause.
Von Susanne Degel
Basketball Pro B: SV Fellbach: Sprung auf Platz zwei verpasst

Basketball Pro B: SV Fellbach Sprung auf Platz zwei verpasst

Die Basketballer des SV Fellbach verlieren am vergangenen Freitagabend bei den Akademieschülern in Neu-Um mit 82:88.
Von Maximilian Hamm
Eishockey: Stuttgart Rebels: Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Eishockey: Stuttgart Rebels Liga-Bestwert – In der Overtime sind die Rebels nicht zu schlagen

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist tritt als Einheit auf und siegt beim EC Peiting mit 3:2.
Von Torsten Streib
Handball: TSV Schmiden: Mit kleineren Anpassungen zur Herbstmeisterschaft

Handball: TSV Schmiden Mit kleineren Anpassungen zur Herbstmeisterschaft

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden überzeugen über weite Strecken und siegen gegen den TV Weilstetten mit 30:24.
Von Torsten Streib
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Erfolgreicher Abschluss der Hinrunde

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen recht souverän bei der HSG Leinfelden-Echterdingen am Samstagabend mit 28:24.
Von Maximilian Hamm
 
 