Handball: HC Schmiden/Oeffingen Nach der Pause Beton angerührt
Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen das Rückspiel in der Regionalliga bei der HSG Freiburg II mit 30:21 (15:13).
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben das Kalenderjahr 2025 mit einem Sieg beendet. Beim Aufsteiger HSG Freiburg II gab es am vergangenen Samstagabend – nach gehörigen Anlaufschwierigkeiten – einen souveränen 30:21-Erfolg. Damit überwintert das Team um das Trainergespann Anja Itterheim/Jürgen Krause nach dem ersten Rückrundenspiel mit 18:6 Punkten hinter der HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (20:4) auf dem zweiten Tabellenplatz. Allerdings haben die HSG Fridingen/Mühlheim und Frisch Auf Göppingen II auf den Plätzen drei und vier ebenfalls erst vier Minuspunkte, jedoch zwei respektive drei Spiele weniger absolviert.