Handball HC Schmiden/Oeffingen: Nach Spiel ohne Wert gibt es eine goldene Ananas aus Oberbayern

Nachdem die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen bereits am vorvergangenen Wochenende mit der 29:30-Niederlage bei Frisch Auf Göppingen II ihre Aufstiegsträume hatten begraben müssen, ging es im letzten Spiel der Aufstiegsrunde am Sonntag gegen den sieglosen bayerischen Meister TSV Ebersberg Forst United um eigentlich nichts mehr. Eigentlich. Wären da nicht die Ebersberger Edelfans Basti und Micha gewesen. Für sie ging es nämlich durchaus noch um etwas. Genau genommen um die goldene Ananas.

Und weil die Gastgeberinnen nach einem tempo- und torreichen Spiel, in dem Larissa Bürkle mit elf und Marleen Gaiser mit acht Toren die erfolgreichsten HC-Werferinnen waren, am Ende knapp mit 36:35 die Nase vorn hatten, überreichten die beiden – Basti hatte die Idee und Micha hatte sich sein Ananas-Faschingskostüm übergestreift – der HC-Kapitänin Linda Leukert die gelbe Frucht. Diese Freude sich darüber sichtlich.

Beim HC Schmiden/Oeffingen dürfen noch einmal alle ran

Dass die Gastgeberinnen die lange Saison noch einmal mit einem Sieg abgeschlossen haben, war am Sonntagabend eine schöne Randnotiz. Mehr aber auch nicht. Den Trainern Anja Itterheim, Jürgen Krause und Thomas Rost war es vor allem darum gegangen, den Spielerinnen, die die Mannschaft verlassen, noch einmal die Chance zu geben, sich vor eigenem Publikum präsentierten zu können. Eine Chance, die denn auch alle nutzten: Die beiden Torfrauen Vivien David und Michelle Hoffrichter, Nicola David, Hanna Hojczyk und Jenny Holthausen. Einzig Anni Horn, die ebenfalls geht, weil sie an der Deutschen Sporthochschule in Köln ein Studium beginnen wird, feuerte nur an. Die 18-Jährige hat in dieser Woche ihr fachpraktisches Sportabitur und hat, um sich nicht zu verletzen, die ganze Aufstiegsrunde ausgesetzt.

Die Fans des TSV Ebersberg freuen sich über den Meistertitel in der Regionalliga Bayern. Foto: Susanne Degel

Das Sextett wurde nach der Partie von Abteilungsleiter Sven Zeidler mitunter sehr emotional verabschiedet, ebenso von den Mitspielerinnen. Tschüss sagten auch Anja Itterheim, die in der Saison 2023/2024 zunächst als Co-Trainerin zum HC gekommen war und im vergangenen November zur Cheftrainerin aufgestiegen war, sowie Thomas Rost, der seit der Saison 2018/2019 beim HC ist und schon als Trainer, Co-Trainer und Torwarttrainer die Entwicklung vieler Spielerinnen vorangetrieben hat. Beide haben von Zeidler als Abschiedsgeschenk unter anderem eine Dauerkarte auf Lebenszeit bekommen. Für Jürgen Krause, der im November eingestiegen war und sich in den vergangenen Wochen und Monaten dann doch mehr eingebracht hat, als er das ursprünglich vorgehabt hatte, gab es eine Dauerkarte für die kommende Saison.

Am Donnerstag fliegt die HC-Mannschaft nach Mallorca

Bevor die Vorbereitung auf die neue Runde mit dem neuen Trainer Adrian Awad beginnt, erholen sich die Spielerinnen erst gemeinsam von den Strapazen. Am Donnerstag geht der Flieger nach Mallorca. Für die neue Saison hat Linda Leukert bereits angekündigt, nachziehen zu wollen – mit dem Aufstieg. In der abgelaufenen Runde sind sechs der sieben Schmidener Aktiven-Teams aufgestiegen – nur eben die Frauen I nicht.

HC Schmiden/Oeffingen: Vivien David, Schmid, Hoffrichter – Bürkle (11/3), Gaiser (8), Hojczyk (4), Awad (4), Lutz (3), Nicola David (2), Kuhrt (2), Epp (1), Ehrhardt (1), Leukert, Holthausen, Haase, Markovic.