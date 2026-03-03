Handball: HC Schmiden/Oeffingen Nur der Kampfgeist stimmt
Die ersatzgeschwächten Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren am Sonntagabend bei der Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm mit 32:37.
Die Enttäuschung ist am Sonntagabend bei den Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen groß gewesen. Denn nach den beiden Siegen zuvor in den Spitzenspielen gegen Frisch Auf Göppingen II und die HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II, mit denen sich der HC-Verbund wieder eindrucksvoll und aussichtsreich im Kampf um die beiden ersten Plätze zurückgemeldet hatte, setzte es nun eine 32:37-Niederlage (18:22) bei der Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm. „Wir sind leider zu keiner Sekunde zu 100 Prozent ins Spiel gekommen“, sagt Anja Itterheim, die gemeinsam mit Jürgen Krause den Tabellendritten trainiert.