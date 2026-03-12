 
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Offene Rechnung begleichen
Das Halteband der Kniescheibe ist lädiert – Saisonaus für Linda Leukert Foto: Günter Schmid

Die HC-Handballerinnen empfangen an diesem Samstag, 20 Uhr, die HSG Fridingen/Mühlheim in Oeffingen. Linda Leukert fällt für den Rest der Saison aus.

Nicht nur, weil sie nach der 28:30-Niederlage im Hinspiel mit der HSG Fridingen/Mühlheim noch eine Rechnung offen haben, sondern auch, weil sie sich im Kampf um die beiden ersten Plätze, die für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga qualifizieren, keinen Ausrutscher mehr leisten dürfen, ist für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen ein Heimsieg am Samstag Pflicht. Der Anpfiff in der Oeffinger Sporthalle erfolgt um 20 Uhr.

 

Im Schnitte nur sechs bis acht Spielerinnen im Training

Allerdings war die Vorbereitung in den vergangenen beiden Wochen alles andere als optimal. „Wir waren schon froh, wenn wir im Training mal 4:4 spielen konnten“, sagt die Trainerin Anja Itterheim. Urlaub, Verletzungen, Erkrankungen – im Schnitt waren meist nur zwischen sechs und acht Spielerinnen in der Halle. Auch am Samstag werden außer Hanna Hojczyk, die in dieser Saison noch kein Spiel absolviert hat, weiterhin Sara Kuhrt (kehrt wohl erst nach Ostern wieder aufs Spielfeld zurück) und Linda Leukert fehlen. Die Kapitänin hat sich im Spiel beim Tabellenführer HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II vor drei Wochen das Halteband der Kniescheibe lädiert. „Sie muss zwar nicht operiert werden, weil das Band von allein wieder zusammenwächst“, sagt Anja Itterheim, in dieser Saison werde die Allrounderin im Rückraum aber definitiv nicht mehr eingreifen. Obendrein steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kreisläuferin Celina Epp, die am Montag das Training wegen Kniebeschwerden abbrechen musste.

Im Hinspiel zur Pause deutlich vorn

Dass es den Gastgeberinnen vor der viertplatzierten HSG nicht bange sein muss, hat das Hinspiel trotz der Niederlage gezeigt. Bis zur Pause hatten sie sich eine 16:11-Führung erspielt und waren erst in den letzten 15 Minuten auf die Verliererstraße geraten.

Von Susanne Degel
