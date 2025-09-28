 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt
1
Kaja Ehrhardt trifft in Rintheim achtmal für den HC. Foto: Archiv Maximilian Hamm

Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga beim Aufsteiger TSV Rintheim deutlich mit 35:20 (18:9).

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben einen Saisonstart nach Maß hingelegt. Nach dem 35:16-Auftakterfolg gegen die HSG Freiburg II ließen sie am Samstag auch im ersten Auswärtsspiel beim TSV Rintheim nichts anbrennen. Den erneut 35 geworfenen Toren standen diesmal 20 Gegentreffer gegenüber. Lediglich in den ersten knapp 20 Minuten hatten die physisch überlegenen Gastgeberinnen die Partie offen gestaltet. Doch nach dem 8:10-Anschlusstreffer von Kathrin Schubart – mit am Ende sieben Toren, davon vier vom Siebenmeterstrich, Rintheims beste Werferin – sollte dem TSV bis zur Pause nur noch ein Treffer gelingen. Der HC-Verbund hingegen traf noch achtmal und führte so vorentscheidend mit 18:9. „Wir haben uns am Anfang nicht verunsichern lassen. Das war wichtig“, sagt der HC-Trainer Sven Bühler.

 

Der HC zieht auch nach der Pause voll durch

Nach Wiederanpfiff drückte seine Entourage trotz des deutlichen Spielstands weiterhin aufs Tempo und baute den Vorsprung kontinuierlich auf letztlich 15 Tore aus. „Das war stark, dass wir voll durchgezogen haben“, sagt Bühler. Schließlich würden noch deutlich stärker Teams kommen, gegen die man keine Schwächephasen haben dürfe.

Kuhrt kommt bärenstark von der Bank

Einen Sahnetag haben am Samstag Rechtsaußen Kaya Ehrhardt (acht Tore) und Mitte-Spielerin Sara Kuhrt erwischt. Letztgenannte hatte zunächst auf der Bank gesessen, nahm den Gegner nach ihrer Einwechslung Mitte der ersten Hälfte beim Stand von 6:6 dann aber „fast im Alleingang auseinander“, sagt Bühler. „Das war überragend.“ Fünf ihrer insgesamt sechs Treffer hatte Kuhrt noch vor der Pausensirene erzielt.

Über ihre ersten Regionalliga-Tore im HC-Trikot durften sich derweil Kira Haase (2) und Marina Markovic (1) freuen, die aus der zweiten Mannschaft aufgerückt waren.

    HC Schmiden/Oeffingen: Schmid – Ehrhardt (8), Kuhrt (6/1), Bürkle (6/1), Leukert (4), Gaiser (4), Awad (2), Lutz (2), Haase (2), Markovic (1), David, Epp.

Weitere Themen

Fußball: SV Fellbach: Trotz Traumtor kein Punkte

Fußball: SV Fellbach Trotz Traumtor kein Punkte

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach verlieren am Samstag das Heimspiel gegen die Gäste von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach mit 1:2 und hadern mit der Schiedsrichterleistung.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Siege stillen den Hunger nicht

Handball: TSV Schmiden Siege stillen den Hunger nicht

Die Oberliga-Handballer des TSV gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel. Das Team um Paul Feirabend setzt sich gegen die SG H2Ku Herrenberg mit 30:21 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: SV Fellbach: Stark: Wente und Beck

Handball: SV Fellbach Stark: Wente und Beck

Die Handballer des SV Fellbach gewinnen das erste Heimspiel in der Verbandsliga-Saison gegen die SG Freudenstadt/Baiersbronn 37:30.
Von Susanne Degel
Handball: TSV Schmiden: Trotz Sieg noch Luft nach oben

Handball: TSV Schmiden Trotz Sieg noch Luft nach oben

Die Schmidener Oberliga-Handballer empfangen an diesem Freitag, 20 Uhr, die SG H2Ku Herrenberg.
Von max
Fußball: SV Fellbach: Bei Standards hellwach sein

Fußball: SV Fellbach Bei Standards hellwach sein

Die SVF-Fußballer empfangen am Samstag, 15 Uhr, die achtplatzierte TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.
Von Susanne Degel
Handball: TV Stetten: Mit Erfahrung auf Linksaußen

Handball: TV Stetten Mit Erfahrung auf Linksaußen

Nach ihrem Aufstieg sind die Handballer des TV Stetten um ihren Spielertrainer Moritz Klenk in dieser Spielzeit in der Landesliga gefordert.
Von Maximilian Hamm
Basketball Pro B: SV Fellbach: Alarm in der Vorbereitung

Basketball Pro B: SV Fellbach Alarm in der Vorbereitung

Die Basketballer des SV Fellbach sind zum Auftakt ihrer dritten Saison in der dritthöchsten Spielklasse Pro B am Sonntag, 17 Uhr, bei den Dresden Titans gefordert.
Von Maximilian Hamm
Ringen: SV Fellbach: Kyriakos Papadopoulos begeistert

Ringen: SV Fellbach Kyriakos Papadopoulos begeistert

Beim Heimkampf gegen die KG Baienfurt/Ravensburg II verbuchen die Ringer des SV Fellbach mit 13:21 Punkten ihre zweite Saisonniederlage.
Von Michael Käfer
Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Ein Ex-Fellbacher Coach ist souveräner Tabellenführer

Fußball-Nachlese: SVF, TVOe Ein Ex-Fellbacher Coach ist souveräner Tabellenführer

Markus Weiß führt mit dem TV Weiler/Rems in der Kreisliga A das Klassement an.
Von Susanne Degel und Eva Herschmann
Wasserball-Masters-WM: Titelgewinn in Singapur

Wasserball-Masters-WM Titelgewinn in Singapur

Istvan Richer aus Schmiden holt bei den Wasserball-Weltmeisterschaften der Masters mit seinem Team Gold.
Von sd
 