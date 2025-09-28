Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Starke Auftritte von Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben einen Saisonstart nach Maß hingelegt. Nach dem 35:16-Auftakterfolg gegen die HSG Freiburg II ließen sie am Samstag auch im ersten Auswärtsspiel beim TSV Rintheim nichts anbrennen. Den erneut 35 geworfenen Toren standen diesmal 20 Gegentreffer gegenüber. Lediglich in den ersten knapp 20 Minuten hatten die physisch überlegenen Gastgeberinnen die Partie offen gestaltet. Doch nach dem 8:10-Anschlusstreffer von Kathrin Schubart – mit am Ende sieben Toren, davon vier vom Siebenmeterstrich, Rintheims beste Werferin – sollte dem TSV bis zur Pause nur noch ein Treffer gelingen. Der HC-Verbund hingegen traf noch achtmal und führte so vorentscheidend mit 18:9. „Wir haben uns am Anfang nicht verunsichern lassen. Das war wichtig“, sagt der HC-Trainer Sven Bühler.

Der HC zieht auch nach der Pause voll durch Nach Wiederanpfiff drückte seine Entourage trotz des deutlichen Spielstands weiterhin aufs Tempo und baute den Vorsprung kontinuierlich auf letztlich 15 Tore aus. „Das war stark, dass wir voll durchgezogen haben“, sagt Bühler. Schließlich würden noch deutlich stärker Teams kommen, gegen die man keine Schwächephasen haben dürfe. Kuhrt kommt bärenstark von der Bank Einen Sahnetag haben am Samstag Rechtsaußen Kaya Ehrhardt (acht Tore) und Mitte-Spielerin Sara Kuhrt erwischt. Letztgenannte hatte zunächst auf der Bank gesessen, nahm den Gegner nach ihrer Einwechslung Mitte der ersten Hälfte beim Stand von 6:6 dann aber „fast im Alleingang auseinander“, sagt Bühler. „Das war überragend.“ Fünf ihrer insgesamt sechs Treffer hatte Kuhrt noch vor der Pausensirene erzielt. Über ihre ersten Regionalliga-Tore im HC-Trikot durften sich derweil Kira Haase (2) und Marina Markovic (1) freuen, die aus der zweiten Mannschaft aufgerückt waren. HC Schmiden/Oeffingen: Schmid – Ehrhardt (8), Kuhrt (6/1), Bürkle (6/1), Leukert (4), Gaiser (4), Awad (2), Lutz (2), Haase (2), Markovic (1), David, Epp.