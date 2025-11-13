 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Fellbach

  6. Sven Bühler ist dann mal weg

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Sven Bühler ist dann mal weg

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Sven Bühler ist dann mal weg
1
Sven Bühler Foto: Maximilian Hamm

Der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder.

Sven Bühler ist nicht mehr länger Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Der 46-Jährige hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. „Das zeitliche Engagement ließ sich zuletzt nicht mehr mit seiner persönlichen Situation und den familiären Verpflichtungen vereinbaren“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins. In einem offenen Gespräch hat der dreifache Familienvater die Sportliche Leitung des HC, das Trainerteam und die Spielerinnen über seine Entscheidung und die Beweggründe informiert.

 

Seit 20. November 2023 im Dienst

Bühler hatte am 20. November 2023 das Team übernommen, nachdem sich die Verantwortlichen vier Wochen zuvor von Aufstiegstrainer Steffen Irmer-Giffoni getrennt hatten. Bühler schaffte mit seinem Verbund am Ende der Saison 2023/2024 den Sprung in die Qualifikationsrunde zur dritten Liga, scheiterte dort aber knapp am Aufstieg – ebenso wie in der vergangenen Spielzeit 2024/2025.

Itterheim /Rost übernehmen bis auf Weiteres

In dieser Saison lief es bislang noch nicht ganz wie erhofft. Fünf Siegen stehen bereits zwei Niederlagen gegenüber – die jüngste gab es am Samstag beim 26:33 gegen FA Göppingen II. In der Tabelle liegt der HC damit nur auf dem fünften Platz. Wenn das Team nun an diesem Sonntag (18 Uhr, Sporthalle in Mühlheim) bei der HSG Fridingen/Mühlheim (10:2 Zähler) antritt, werden die bisherige Co-Trainerin Anja Itterheim und der Torwarttrainer Thomas Rost das Kommando an der Seitenlinie übernehmen. Für beide keine ungewohnte Aufgabe, haben sie Bühler doch auch schon in der vergangenen Aufstiegsrunde vertreten, als dieser aus privaten Gründen fehlte. „Wir wollen seine Arbeit jetzt einfach gut fortführen“, sagt Anja Itterheim, die ebenso wie die Spielerinnen viel Verständnis für und Respekt vor Bühlers Entscheidung hat. Außer den Langzeitverletzten Michelle Hoffrichter und Hanna Hojczyk fehlt am Sonntag auch Anni Horn (Sprunggelenk).

Das Duo Itterheim/Rost wird so lange das Sagen haben, bis die Verantwortlichen einen Nachfolger präsentieren können. Diese arbeiten bereits mit Nachdruck an einer langfristigen Lösung heißt es.

Weitere Themen

Handball: TSV Schmiden: Der Zweite kommt zum Ersten

Handball: TSV Schmiden Der Zweite kommt zum Ersten

Die Handballer des TSV Schmiden um den Rückraumspieler Robin Paul empfangen am Samstag, 20 Uhr, den Verfolger HSG Konstanz II zum Spitzenspiel in der Oberliga.
Von Maximilian Hamm
Gewichtheben: TSV Schmiden: TSV-Gewichtheber starten durch

Gewichtheben: TSV Schmiden TSV-Gewichtheber starten durch

In Fellbachs größtem Sportverein gibt es seit April eine neue Abteilung. Der Verbund um die ehemals beim SV Fellbach aktive Malena Bernert ist aus dem Crossfit heraus entstanden.
Von Michael Käfer
Tischtennis: TV Oeffingen: Zurück als Ausrichter eines Jugendturniers

Tischtennis: TV Oeffingen Zurück als Ausrichter eines Jugendturniers

Die Tischtennis-Abteilung aus Oeffingen organisiert am Sonntagdie Regions-Einzelmeisterschaften.
Von Maximilian Hamm
Fußball: SVF, TVOe, Spvgg: Patrick Fossi darf erst im März wieder ran

Fußball: SVF, TVOe, Spvgg Patrick Fossi darf erst im März wieder ran

Der Fellbacher ist für seine rote Karte gegen Holzhausen für sechs Spiele gesperrt worden.
Von Susanne Degel
Ringen: SV Fellbach: Der nächste Kracher kommt

Ringen: SV Fellbach Der nächste Kracher kommt

Die Ringer des SV Fellbach siegen bei der KG Baienfurt/Ravensburg II mit 20:16 und feiern damit ihren zweiten Auswärtssieg in dieser Verbandsliga-Runde.
Von Michael Käfer
Basketball Pro B: SV Fellbach: Die Mannschaft ist zurück

Basketball Pro B: SV Fellbach Die Mannschaft ist zurück

Die Basketballer des SV Fellbach zeigen sich in der dritthöchsten Spielklasse Pro B formverbessert und gewinnen bei der BG Leitershofen/Stadtbergen mit 92:83.
Von Maximilian Hamm
Fußball: TV Oeffingen: Mit dem Remis können beide leben

Fußball: TV Oeffingen Mit dem Remis können beide leben

Die Landesliga-Fußballer des TV Oeffingen und des SV Leonberg/Eltingen trennen sich mit einem torlosen Unentschieden im Spitzenspiel der Staffel 1.
Von Eva Herschmann
Handball: TSV Schmiden: Ein Sieg des Willens

Handball: TSV Schmiden Ein Sieg des Willens

Die Oberliga-Handballer des TSV Schmiden um den Spielmacher Joey König tun sich am Samstag gegen den TV Ehingen lange schwer, setzen sich am Ende aber mit 31:30 durch.
Von Maximilian Hamm
Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Fragwürdige fünf Minute nach der Pause

Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen verlieren mit 26:33 gegen Frisch Auf Göppingen II.
Von Susanne Degel
Fußball: SV Fellbach: Verteidigen ohne Körperkontakt

Fußball: SV Fellbach Verteidigen ohne Körperkontakt

Die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach starten am Samstag gegen den Tabellendritten TSV Berg furios, müssen sich am Ende aber deutlich und verdient mit 3:7 (2:4) geschlagen geben.
Von Susanne Degel
 
 