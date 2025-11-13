Handball: HC Schmiden/Oeffingen Sven Bühler ist dann mal weg
Der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder.
Der Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen legt sein Amt mit sofortiger Wirkung nieder.
Sven Bühler ist nicht mehr länger Trainer der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen. Der 46-Jährige hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. „Das zeitliche Engagement ließ sich zuletzt nicht mehr mit seiner persönlichen Situation und den familiären Verpflichtungen vereinbaren“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Vereins. In einem offenen Gespräch hat der dreifache Familienvater die Sportliche Leitung des HC, das Trainerteam und die Spielerinnen über seine Entscheidung und die Beweggründe informiert.