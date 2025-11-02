 
Handball: HC Schmiden/Oeffingen Trotz Nachlässigkeiten und roter Karte folgt der finale Jubel

1
Für HC-Spielerin Linda Leukert (vorne) war bereits nach 34 Minuten Schluss. Sie sah die rote Karte. Foto: Günter Schmid

Das Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt gegen die Handballerinnen der Neckarsulmer SU II mit 35:34.

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen befinden sich in der Regionalliga mitten in einer Heimspielserie. Nachdem sie zuletzt bereits gegen die Gäste der SF Schwaikheim (31:24) und den Ex-Tabellenführer HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II (24:21) gewonnen hatten, setzten sie sich am Sonntag in der Schmidener Sporthalle auch gegen die Zweitvertretung der Sport-Union Neckarsulm durch – 35:34 (17:15). Doch die Gastgeberinnen taten sich schwer in dieser Begegnung. „Wir hatten den guten Gegner zunächst im Griff, haben uns dann zu Nachlässigkeiten verleiten lassen. Wir haben uns aber zurückgekämpft“, sagte der HC-Trainer Sven Bühler nach dem fünften Saisonsieg im sechsten Spiel.

 

HC Schmiden/Oeffingen kassiert rote Karte

Der Coach hatte vor dem Spiel gewarnt vor den beiden Rückraumspielerinnen Rebecca Schäfer und Trixi Hanak, doch die Warnung verpuffte. Die beiden erzielten zusammen 17 Tore für die Gäste und damit die Hälfte aller Treffer für den Verbund der Sport-Union Neckarsulm II. „Wir haben sie leider nicht so in den Griff bekommen, wie ich mir das erhofft hatte“, sagte Sven Bühler. Aufseiten des HC Schmiden/Oeffingen war Larissa Bürkle wieder einmal mit Abstand die Treffsicherste (elf Tore). Linda Leukert sah bereits in der 34. Spielminute nach einem Foulspiel die rote Karte. Kurz vor Schluss mussten die HC-Frauen noch um den Sieg zittern, da aus der vermeintlich sicheren 34:31-Führung in der 57. Spielminute 20 Sekunden vor Schluss nur noch der dann finale Ein-Tore-Vorsprung übrig geblieben ist.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Bauer – Bürkle (11/1), David (5), Gaiser (4), Holthausen (4), Kuhrt (4), Awad (3), Leukert (3), Lutz (1), Epp, Haase, Kienzlen, Markovic.

