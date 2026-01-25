Es war ein Wechselbad der Gefühle, durch das Anja Itterheim und Jürgen Krause von ihren Spielerinnen am Samstagabend geschickt wurden. Am Ende aber stand für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen und ihr Trainer-Duo im Heimspiel gegen den TSV Bönnigheim ein verdienter 37:32-Erfolg – und die gelungene Revanche für die Hinspielniederlage. „Das war wirklich eine nervenaufreibende Partie“, sagt Anja Itterheim.

Sara Kuhrt zeigt sich spielfreudig Die Gastgeberinnen waren schwer in die Begegnung gekommen und erstmals beim 5:4 in Führung gegangen (8.). Doch in den folgenden neun Minuten sollten ihnen nur noch zwei Treffer gelingen. „Wir haben wirklich viel verworfen, außerdem waren wir viel zu statisch“, sagt Anja Itterheim. Und auch in der Abwehr fehlte der Zugriff, wurden die Angriffe der Gäste nicht konsequent unterbunden. Die Folge: plötzlich führte der TSV mit 13:7 (17.). Doch spätestens jetzt zeigten die HC-Spielerinnen Moral. Angeführt von der sehr spielfreudigen Sara Kuhrt holten sie Tor um Tor auf – und machten hinten die Schotten dicht. Dem TSV gelang bis zur Pause nur noch ein Treffer, auch weil die in der 15. Minute für Chantal Schmid ins Tor gekommene Michelle Hoffrichter nicht mehr von ihren Vorderleuten im Stich gelassen wurde. So wurden beim Spielstand von 15:14 für den HC die Seiten gewechselt.

Die Moral der HC-Spielerinnen stimmt

Nach Wiederanpfiff sollten die zweitplatzierten Gastgeberinnen ihre Führung nicht mehr abgeben. Das Umschaltspiel nach vorn klappte nun gut, der HC erzielte einige Würfe über die zweite Welle. Nach 45 Minuten betrug der Vorsprung sieben Tore (28:21). Zwar kamen die fünftplatzierten Gäste hernach noch einmal auf 28:30 heran (55.), doch mit einem 5:1-Lauf binnen zweieinhalb Minuten stellten die Gastgeberinnen die Weichen vollends auf Sieg – 35:29 (57.) „Die Moral, die die Spielerinnen heute gezeigt haben, war einfach super. Sie haben sich nach den Rückschlägen immer wieder zurück ins Spiel gekämpft, haben sich nie hängen lassen“, sagt Anja Itterheim.

Das nächste Spiel ist erst am 14. Februar

An den nächsten beiden Wochenenden ist der HC Schmiden/Oeffingen spielfrei, ehe am Samstag, 14. Februar, das Spitzenspiel bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen im Terminkalender steht. Diese hat sich am Samstag nur hauchdünn mit 31:30 beim TuS Steißlingen behauptet.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Hoffrichter (1), Vivien David – Kuhrt (7/3), Bürkle (7/1), Holthausen (6), Awad (4), Epp (3), Leukert (3/1), Nicola David (2), Gaiser (2), Kienzlen (1), Lutz (1), Haase, Markovic.