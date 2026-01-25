Handball: HC Schmiden/Oeffingen Verdienter Sieg nach Höhen und Tiefen
Die HC-Handballerinnen gewinnen in der Regionalliga gegen den TSV Bönnigheim mit 37:32 (15:14).
Es war ein Wechselbad der Gefühle, durch das Anja Itterheim und Jürgen Krause von ihren Spielerinnen am Samstagabend geschickt wurden. Am Ende aber stand für die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen und ihr Trainer-Duo im Heimspiel gegen den TSV Bönnigheim ein verdienter 37:32-Erfolg – und die gelungene Revanche für die Hinspielniederlage. „Das war wirklich eine nervenaufreibende Partie“, sagt Anja Itterheim.