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  4. Viele Ausfälle beim Dritten

Handball: HC Schmiden/Oeffingen Viele Ausfälle beim Dritten

Handball: HC Schmiden/Oeffingen: Viele Ausfälle beim Dritten
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Auch Chantal Schmid fehlt dem HC in Steißlingen. Foto: Pressefoto Baumann

Die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treten am Samstag in Steißlingen an. Punktabzug für HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II.

Mit 33:24 haben die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen im vergangenen November das Heimspiel gegen den TuS Steißlingen gewonnen. Wenn sie nun am Samstag (18 Uhr, Sportpark Mindlestal) das Rückspiel bestreiten, glaubt die Trainerin Anja Itterheim nicht, dass die Partie von ihrem Team ähnlich dominiert wird. Nicht nur, dass den Gästen in Sara Kuhrt, Linda Leukert (beide verletzt), Maike Kienzlen (privat verhindert) und Jennifer Holthausen (beruflich verhindert) vier Spielerinnen fehlen, die im Hinspiel zusammen 13 Tore markiert hatten, der TuS präsentiert sich auch sehr heimstark. Selbst Spitzenreiter FA Göppingen II setzte sich nur mit einem Tor durch (31:30). „Wir haben eine sehr schwierige Aufgabe vor uns“, sagt Anja Itterheim, die zudem auch noch auf Torfrau Chantal Schmid verzichten muss (beruflich verhindert). Mit Marina Markovic und Kira Haase, die beide wieder aus dem zweiten Verbund aufrücken, reist der HC mit zehn Feldspielerin an. Dass die fünftplatzierten Steißlingerinnen eine offensive 3:2:1-Abwehr spielen, macht die Aufgabe nicht gerade leichter.

 

Punktabzug für HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II

Was das Erreichen der Aufstiegsrunde zur dritten Liga betrifft, ist der HC jetzt wieder mittendrin im Geschehen. Der zweitplatzierten HSG Stuttgarter Kickers/TuS Metzingen II wurde nachträglich der Sieg in Leinfelden-Echterdingen aberkannt, weil sie in Laura Knapp eine Spielerin eingesetzt hatte, die nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Damit sind die HSG und der HC jetzt nach Minuspunkten gleich, wobei Letzterer im direkten Vergleich die Nase vorn hat.

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