Handball: HC Schmiden/Oeffingen Vollgas bis plötzlich der Akku leer ist
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen gewinnen beiFrisch Auf Göppingen II mit 30:29 (17:11), nachdem sie nach 40 Minuten bereits mit 24:15 geführt hatten.
Es war zweifellos die beste Abwehrleistung, die die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen in dieser Saison gezeigt haben. Und sie war außer der sehr gut aufgelegten Torfrau Chantal Schmid Grundlage dafür, dass die Gäste am Samstag das Spitzenspiel in der EWS-Arena gegen die Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen mit 30:29 (17:11) gewonnen haben. Indes: Der Sieg hätte deutlich höher ausfallen können, wenn denn der Kapitänin Linda Leukert und ihren Mitspielerinnen nach 40 Minuten nicht die Luft ausgegangen wäre. Zu dem Zeitpunkt führte der HC mit 24:15 und war auf dem besten Weg, nach der 26:33-Heimpleite im November mit einem noch deutlichern Sieg auch den direkten Vergleich für sich zu entscheiden. Die Göppingerinnen hatten die Partie nur bis zum 5:5 ausgeglichen gestalten können, danach war der HC davongezogen. Hinten glänzte Schmid mit sieben Paraden vor der Pause, überdies nötigte die Defensive den oft ideenlosen FA-Angriff zu neun technischen Fehlern.