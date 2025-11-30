Das Regionalliga-Team des HC Schmiden/Oeffingen gewinnt am Samstag bei den Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen mit 29:24.

Maximilian Hamm 30.11.2025 - 16:38 Uhr

Wenn Larissa Bürkle in einem Spiel nur drei Tore erzielt, ist das eine kurze Meldung wert. Die 30-jährige Rückraumspielerin zählt mit rund acht Treffern pro Spiel zu den besten Werferinnen in der Regionalliga. Doch Larissa Bürkle ist für die Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen nicht nur als Torschützin wertvoll, sondern auch in der Abwehrreihe. Am Samstagabend war ihre Trainerin Anja Itterheim nach dem 29:24-Sieg bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ausgesprochen zufrieden, weil sie in einer „brutal guten Abwehr“ gemeinsam auch mit Maike Kienzlen für den Auswärtserfolg mitverantwortlich zeichnete. Und wenn Larissa Bürkle von einer persönliche Bewacherin begleitet wurde, dann eröffneten sich Räume für ihre Mitspielerinnen, die ja ebenfalls wissen, wo das gegnerische Gehäuse steht. Marleen Gaiser und Linda Leukert waren mit jeweils fünf Treffern diesmal die erfolgreichsten HC-Werferinnen, Kaja Ehrhardt und Sara Kuhrt erzielten am Samstag jeweils vier Tore.