Mit einem nie gefährdeten 39:30-Heimerfolg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen haben die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstag die vom Trainer-Duo Anja Itterheim und Jürgen Krause geforderte Reaktion auf die 18:41-Auswärtspleite beim TuS Steißlingen eine Woche zuvor gezeigt. „Heute haben sich wirklich alle richtig gut präsentiert“, sagt Anja Itterheim.

Beim 19:8 zur Pause ist die Partie bereits vorentschieden Besonders in der ersten Hälfte wussten die drittplatzierten Gastgeberinnen um Torgarantin Larissa Bürkle (12/3) zu überzeugen. Im Angriff gelangen ihnen gegen den Siebten 19 Tore, und Michelle Hoffrichter im Tor glänzte – auch dank der starken Abwehrarbeit ihrer Vorderleute – mit elf Paraden. So dauerte es fast sieben Minuten, ehe die Gäste (zwölf technische Fehler bis zur Pause) ihr erstes Tor zum 1:5 markierten. Die Seiten wurden beim 19:8 für den HC gewechselt.

Nach de Pause ist ein Spannungsabfall ersichtlich

Dass die HC-Spielerinnen die zweiten 30 Minuten mit 20:22 verloren haben, dürfte am Spannungsabfall ob des deutlichen Vorsprungs gelegen haben. In der Abwehr fehlten die letzten Prozente, sodass auch Hoffrichter nur noch zwei Bälle zu halten bekam und nach rund 47 Minuten entnervt für Chantal Schmid Platz machte. Vor allen Jasmin Jung, die am Ende auf 13 Treffer kam (davon ein Siebenmeter) fand immer wieder Lücken in der löchrigen HC-Defensive. Überdies leisteten sich die HC-Spielerinnen nicht nur weitere sieben technische Fehler (acht vor der Pause), sie ließen nun auch beste Chancen ungenutzt. Dafür zeigte Kreisläuferin Silke Lutz, dass sie auch von der rechten Außenposition treffsicher ist. Drei ihrer vier Treffer erzielte sie von der Position, auf der eigentlich Kaya Ehrhardt (verletzt) und Jenny Holthausen gesetzt sind. Letztere allerdings ist mittlerweile nach Nordrhein-Westfalen gezogen, trainiert nicht mehr mit und reist nur zu den Spielen an. Entsprechend sporadisch sind ihre Einsätze.

Das nächste Spiel bestreitet der HC am Sonntag, 12. April, 18 Uhr, bei den Sportfreunden in Schwaikheim.

HC: Hoffrichter, Schmid – Bürkle (12/3), Awad (5), Horn (4), Lutz (4), Gaiser (4), Kienzlen (3), Haase (3), Nicola David (3), Holthausen (1), Epp, Markovic.