Handball: HC Schmiden/Offingen Überzeugender Auftritt vor allem vor der Pause
Die HC-Handballerinnen siegen in der Regionalliga mit 39:30 gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen.
Die HC-Handballerinnen siegen in der Regionalliga mit 39:30 gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen.
Mit einem nie gefährdeten 39:30-Heimerfolg gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen haben die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen am Samstag die vom Trainer-Duo Anja Itterheim und Jürgen Krause geforderte Reaktion auf die 18:41-Auswärtspleite beim TuS Steißlingen eine Woche zuvor gezeigt. „Heute haben sich wirklich alle richtig gut präsentiert“, sagt Anja Itterheim.