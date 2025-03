Der Regionalligist verpflichtet Mona Binder als Nachfolgerin der scheidenden Silke Zindorf. Zudem stehen im Kader je vier Ab- und Zugänge fest. Ein wichtiger Punkt fehlt nun aber noch.

Franz Stettmer 23.03.2025 - 15:20 Uhr

Es soll ja Jobs geben, in denen man am Ende eher stressfrei in den Ruhestand gleitet. Seit desem Wochenende ist klar: Jener von Silke Zindorf gehört nicht dazu. Denn zwei Spieltage vor Saisonschluss in der Regionalliga bleibt es für die Trainerin und ihre Handballerinnen der HSG Leinfelden-Echterdingen eine wacklige Nummer. Das wichtigste Abschiedsgeschenk, der Klassenverbleib, lässt nach der 22:28-Heimniederlage gegen die Bundesliga-Reserve der Sport-Union Neckarsulm weiter auf sich warten. Sicher ist im Hinblick aufs nächste Spieljahr bislang nur dies: dass es bei den Echterdingerinnen einen Kaderumbruch geben wird. Dass Zindorf eben aufhört. Und dass beim Filderclub erneut eine Frau den Chefposten an der Seitenlinie übernimmt. Als Nachfolgerin steht inzwischen Mona Binder fest.