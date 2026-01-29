Am kommenden Wochenende wird Veronika Goldammer erneut kaum Zeit zum Durchatmen bekommen. Am Samstagabend steht für die HSG Stuttgart Kickers/TuS Metzingen 2 um 20 Uhr in der Möhringer Rembrandthalle das Regionalliga-Derby gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen an, am Sonntagmittag empfängt dann die A-Jugend der Handballspielgemeinschaft in der Meisterschaftsrunde der Jugendbundesliga den TSV Bayer 04 Leverkusen. Für beide Mannschaften trägt die 51-Jährige als Cheftrainerin die Verantwortung. Zudem ist sie bei den B-Juniorinnen als Co-Trainerin dabei.