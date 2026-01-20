Der stark ersatzgeschwächte TVB Stuttgart setzt sich im Jubiläumsspiel in Asperg gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit 33:31 durch. Neben den EM-Fahrern fehlte auch Kai Häfner.
Wenn ein Handballspiel um 19.26 Uhr beginnt, die Hallenöffnung auf 18.26 Uhr terminiert war, dann muss das einen ganz speziellen Grund haben: Beim Testspiel zwischen dem Bundesligisten TVB Stuttgart und dem Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten war dies der Fall – der 1926 gegründete TSV Asperg feierte das das 100-Jahr-Jubiläum seiner Handballabteilung.