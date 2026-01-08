Deutschland trifft im ersten Testspiel vor der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Angstgegner Kroatien. Wer überträgt das Länderspiel im TV? Gibt es einen kostenlosen Stream?

Florian Huth 08.01.2026 - 08:06 Uhr

Deutschlands Handball-Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Donnerstag, dem 8. Januar 2026, ein hochkarätiges Testspiel gegen Kroatien. In der Vorbereitung auf die Europameisterschaft wartet damit der erste von zwei Härtetests auf die DHB-Auswahl. Der amtierende Vizeweltmeister Kroatien wurde vom Deutschen Handballbund bewusst als Gradmesser gewählt, um frühzeitig Aufschluss über den eigenen Leistungsstand zu erhalten. „Wir müssen diese zwei Spiele gegen Kroatien so angehen, als würden sie Teil der EM sein“, so Bundestrainer Gislason vor dem Testspiel. Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt.

Kroatien gegen Deutschland heute live, Handball-Länderspiel: Uhrzeit und Übertragung

Das erste Test-Länderspiel der DHB-Auswahl gegen Kroatien steigt am Donnerstag, dem 8. Januar 2026. Anwurf ist um 20.30 Uhr in Zagreb. Fans können die Partie live verfolgen. Alle Informationen zum Handball-Testspiel Kroatien gegen Deutschland im Überblick.

Nationalmannschaften : Kroatien gegen Deutschland

: Kroatien gegen Deutschland Wettbewerb : Handball-Länderspiel, Testspiel vor der EM 2026

: Handball-Länderspiel, Testspiel vor der EM 2026 Datum : Donnerstag, 08. Januar 2026

: Donnerstag, 08. Januar 2026 Uhrzeit/Anwurf : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Halle: Zagreb, Kroatien

Handball-Länderspiel heute live: Wer überträgt Kroatien gegen Deutschland heute im TV?

Viele Handball-Fans stellen sich vor dem ersten Testspiel zwischen Kroatien und Deutschland die Frage, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird. Die Antwort fällt ernüchternd aus: Das Duell der DHB-Auswahl mit dem Vizeweltmeister wird heute nicht im Free-TV übertragen. Zwar hat sich die ARD die Übertragungsrechte an dem Länderspiel gesichert, eine Ausstrahlung im Ersten ist jedoch nicht vorgesehen. Ganz leer gehen die Zuschauer dennoch nicht aus – eine Live-Übertragung der Partie ist auf anderem Weg verfügbar.

Kroatien gegen Deutschland läuft live und kostenlos im Stream

Die ARD überträgt das Test-Länderspiel der DHB-Auswahl gegen Kroatien live und exklusiv im kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek. Das Duell zwischen Kroatien und Deutschland kann dort ohne Anmeldung frei empfangen werden. Die Übertragung startet um 20.25 Uhr mit den Vorberichten, kommentiert wird die Partie von Florian Naß.

