Handball-Landesliga Männer HSG Schönbuch schenkt dem Coach einen letzten Derbysieg
In der Handball-Landesliga, Staffel I, hat die HSG Schönbuch am Samstag das Lokalderby gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen II mit 33:26 für sich entschieden.
In der Handball-Landesliga, Staffel I, hat die HSG Schönbuch am Samstag das Lokalderby gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen II mit 33:26 für sich entschieden.
Für die Spvgg Renningen gab es beim Spitzenreiter in Neuenbürg in Staffel VII hingegen nichts zu holen.