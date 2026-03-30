Handball-Landesliga Männer: HSG Schönbuch schenkt dem Coach einen letzten Derbysieg

Für die Spvgg Renningen gab es beim Spitzenreiter in Neuenbürg in Staffel VII hingegen nichts zu holen.

HSG Böblingen/Sindelfingen II - HSG Schönbuch 26:33 (12:15): „Derby-Sieger“-Gesänge hallten am Samstagabend durch die Böblinger Murkenbachhalle, angestimmt von der HSG Schönbuch, die ihrem Trainer Holger Breitenbacher im Anschluss noch ein Geburtstagsständchen darbrachten. Ein passender Rahmen: In seinem letzten Derby gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen beschenkte das Team seinen scheidenden Coach mit einem souveränen 33:26-Auswärtssieg, die Revanche für die Hinspielniederlage war damit gelungen. „Das hat mich natürlich sehr gefreut“, strahlte Breitenbacher nach der Partie. „Nach einigen Startschwierigkeiten haben wir am Ende souverän gewonnen und konnten dabei auch allen Spielern Einsatzzeiten geben.“

HSG-Schönbuch-Doppelschlag von Elias Wagner

Vor knapp 200 Zuschauern hielten die BöSis II zunächst gut mit dem Tabellenachten mit. Doch in der 18. Minute setzten sich die Gäste nach einem Doppelschlag von Elias Wagner auf 9:6 ab und übernahmen zunehmend die Kontrolle. „Mir fehlen etwas die Worte“, kommentierte BöSis-Coach Tobias Petri den weiteren Spielverlauf sichtlich frustriert. „Defensiv haben wir es phasenweise ordentlich gemacht, wollten dann aber zu viel und haben es nur mit der Brechstange versucht.“ Die Folge: ein 12:15-Rückstand zur Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel legte die HSG Schönbuch weiter zu und baute ihre Führung konsequent aus. Innerhalb weniger Minuten erhöhten die Gäste auf 24:17 (45. Minute). „Aufbauend auf einer starken Defensive konnten wir bis zum Schluss ein temporeiches Spiel aufziehen. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, erklärte Breitenbacher. Die BöSis II fanden darauf keine Antwort mehr und mussten sich am Ende deutlich mit 26:33 geschlagen geben. „Wir haben es nicht geschafft, die notwendige Energie einzubringen, und haben dieses Derby verdient verloren“, räumte Petri ein.

Nächste Spiele in zwei Wochen

Damit bleiben die BöSis weiterhin am Tabellenende und kommen bei noch drei ausstehenden Partien dem Abstieg immer näher. Bester Werfer auf Seiten der Gastgeber war Manuel Rippl mit neun Treffern (davon sieben Siebenmeter). Weiter geht es für sie am 11. April (15:30 Uhr) in der Sommerhofenhalle gegen die HSG Lauffen-Neipperg.

Bei der HSG Schönbuch überzeugten Elias Wagner und Leon Egenter mit jeweils sieben Toren. Der Klassenerhalt ist ihnen rechnerisch nicht mehr zu nehmen. „Seit Dezember haben wir einen tollen Lauf, den können wir gerne bis zum Saisonende fortsetzen“, blickt Breitenbacher optimistisch auf die verbleibenden Spiele. Der Start in den Saisonendspurt ist ebenfalls am 11. April um 18 Uhr bei der HSG Hohenlohe.

HC Neuenbürg 2000 II - SpVgg Renningen 37:29 (18:13): Der derzeitige Tabellenführer der Staffel VII ließ gegen die SpVgg Renningen nichts anbrennen und setzte bereits früh ein deutliches Zeichen. „Wir hatten nicht die Konstanz, um bei solch einem Gegner etwas mitzunehmen“, kommentiert Trainer Jakob Urlich die Niederlage. Ein 5:1-Rückstand gleich zu Beginn zwang den Spvgg-Coach schon nach acht Minuten zur ersten Auszeit. Die Renninger kämpften sich noch einmal auf 6:8 heran. Doch die Gastgeber legten ihrerseits erneut zu, erhöhten das Tempo und bauten den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 18:13 aus. „Wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, die der HC knallhart ausgenutzt hat, das ging in Hälfte zwei nahtlos so weiter.“

Spitzenreiter sorgt für klare Verhältnisse

Nach drei Toren in Folge stellten die Neuenbürger in der 40. Minute auf 26:17 und sorgten damit für klare Verhältnisse. Die Renninger fanden in der Folge kein Mittel mehr. In der Schlussphase wuchs der Rückstand erstmals auf zehn Tore an (22:32), sodass für die Ulrich-Sieben lediglich noch Ergebniskosmetik blieb. Am Ende stand eine deutliche 29:37-Niederlage, bei der Till Röckle, Fabian Maisch und Tim Wagner mit je fünf Toren am besten trafen.

Für den Tabellenzehnten kommt dieses Ergebnis im Abstiegskampf nicht überraschend, umso wichtiger wird das kommende Duell mit dem direkten Konkurrenten SG Heidelsheim/Helmsheim II. Anpfiff ist am 12. April um 18 Uhr in der Rankbachhalle. „Da müssen und wollen wir wieder Punkte mitnehmen.“