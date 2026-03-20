Beim ersten Auftritt nach dem EM-Silber werden die deutschen Handballer von den Fans gefeiert. Das steigert schon jetzt die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft im eigenen Land.
20.03.2026 - 10:12 Uhr
Dortmund - Die stimmungsvolle EM-Medaillen-Party mit zehntausend Fans steigerte die Vorfreude der deutschen Handballer auf die Heim-Weltmeisterschaft gewaltig. "Es ist schön, solch einen Moment bekommen zu haben. Das gibt einen Vorgeschmack auf die WM. Natürlich hat man das schon im Hinterkopf, denn es macht unglaublich viel Spaß, in vollen Hallen zu spielen", sagte der stark auftrumpfende Torwart David Späth mit Blick auf das Turnier im Januar 2027.