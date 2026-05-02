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  6. Weibliche A-Jugend auf Bundesligakurs

Handball Nachwuchs Kornwestheim Weibliche A-Jugend auf Bundesligakurs

Handball Nachwuchs Kornwestheim: Weibliche A-Jugend auf Bundesligakurs
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Freude pur herrschte bei der weiblichen A-Jugend nach dem Gruppensieg und dem Erreichen der Qualirunde Foto: privat

Die Nachwuchshandballerinnen des SV Kornwestheim haben sich bereits für die Regionalliga qualifiziert, haben aber auch noch die Chance auf mehr.

Die weibliche A-Jugend des SV Kornwestheim überzeugte mit einer überragenden Leistung, setzte sich in einer starken Gruppe als Gruppensieger durch und darf somit am kommenden Wochenende um die Qualifikationsplätze für die Jugendbundesliga spielen. Die Regionalliga – das eigentliche Ziel der Nachwuchshandballerinnen – hat die Mannschaft schon sicher erreicht. Dabei setzte man sich gegen die SG H2Ku Herrenberg (23:17), die JSG Heidelberg (24:10), den TSV Köngen (18:12) und auch gegen den Favoriten Frisch Auf Göppingen mit 21:17 durch.

 

wA1: Bredow, Schneider – Addabbo (2), Barbuto (8), Betz, Braun (23), Frank (4), Geiger (8/2), Gleichner (11/4), Heim (12), Müller (10), Orthwein (6), Sabljic (2)

Da sich in der wA-Jugend nur wenige Teams für die Qualifikation zur Oberliga gemeldet hatten, ging es beim ersten Qualispieltag der wA2 lediglich um Formalien. Obwohl die Mannschaft drei Niederlagen einstecken musste - wobei in den beiden Spielen gegen die SG Heuchelberg (12:16) und die HSG Kochertürn/Stein (12:15) durchaus mehr drin gewesen wäre - darf sie es an den Qualifikationsspielen zur Oberliga teilnehmen.

wA2: Odukwe – Bokermann (5), Cabric (5/1), Eberhardt (3), Elibol (5), Herrmann (3), Hönes (4/3), Kämmerer (1), Ridzal, Schreiber, Soborka (5), Stirner (2)

mA1 verpasst Einzug in Regionalliga

Die mA1-Jugend verpasste den Einzug in die Regionalliga und spielt somit in der kommenden Saison in der Oberliga BW. Der MTG Wangen musste man sich mit 21:26 geschlagen geben, dafür überzeugte man mit einem Unentschieden gegen den späteren Gruppensieger, die HRR Meißenheim/Nonnenweier/Ottenheim, gegen die sogar ein Sieg möglich gewesen wäre.

Im entscheidenden Spiel gegen die HSG Willstätt/Hanauerland fehlten dann die Kräfte und man unterlag mit 28:36.

mA1: Kössler, Wohland – Auracher (8), Böhler (15), Bohm (2), Eholzer (1), Fichtner (16/10), Haas (3), Haller (12), Jurkovic (1), Kürschner (5), Lekies (4), Widera (7)

Aufgrund einer ausbaufähigen Leistung in der Vorwoche musste die wB1 um die verbliebenen Qualiplätze zur Oberliga kämpfen, überzeugte dieses Mal jedoch auf voller Linie. Der TV Bad Rappenau (19:7) und der TB Richen (18:9) waren kein Problem für den SVK und auch die HSG Kochertürn Stein konnte mit 19:16 besiegt werden. Somit spielt man nächste Woche um die Oberliga BW.

wB1: Himml, Seifert – Addabbo (6), Bensdira (2), Bokermann (7), Elibol (6), Frank (6), Herrmann (5), Hönes (5/2), Kämmerer (10/4), Sabljic (5), Sagis (4)

Auch wenn es für die wC1 nicht zum Weiterkommen in der Regionalliga-Quali reichte, zeigte man gute Leistungen. Dem favorisierten TSV Deizisau verlangte man beim 13:15 alles ab. Durch einen ungefährdeten 24:21-Sieg gegen den TV Nellingen zog man in die Endrunde ein. In dieser unterlag man dem schlussendlichen Gruppensieger aus Biberach deutlich mit 3:18, zeigte dafür bei der 14:19-Niederlage gegen den TuS Steißlingen jedoch wieder eine gute Leistung.

wC1: Bortel, Kamjac – Elibol (4), Garcia Rubio, Ge, Georgoudis (14/4), Glien, Gottfried (2), Hansen, Kienzle (13/1), Müller, Noll (8), Pohl, Rappazzo (6), Ulmer (3), Widera

mC1 bleibt im Rennen um die Regionalliga

Die mC1 darf aufgrund einer überzeugenden Qualileistung weiter um die Regionalliga kämpfen, hat das eigentliche Ziel – die Oberliga BW - jedoch bereits erreicht. Man startete mit einer 9:15-Niederlage gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen, setzte sich im Anschluss jedoch mit 15:12 gegen den HC Oppenweiler/Backnang durch.

Nach einer weiteren Niederlage gegen Jano Filder konnte man die SG Waldkirch/Denzlingen mit 14:10 besiegen und sich damit den wichtigen dritten Platz der Gruppe sichern.

mC1: Furch, Müller – Bauer (3), Donskov (1), Eldakrany (1), Grippo (1), Hartmann (2), Hönes (3), Jaiser (1), Kössler (6), Krader, Löffler (3), Maier (7), Riegger, Wascher (21/3)

Die junge wD1 zeigte in der Leistungsstaffel eine starke Leistung. Nur gegen den Favoriten aus Habo musste man sich mit 9:14 geschlagen geben. Flein-Horkheim und die SG Heuchelberg konnten mit 20:13 bzw. 16:7 besiegt werden. Somit erreicht das Team die Endrunde um die Qualifikation zur Bezirksoberliga.

wD1: Brodbeck – Braun (2), C.Davidsson, I.Davidsson, Frentz (9/1), Gajic (6), Grüttner (7), Henel (1), Hönes (3), Jung (6/2), Rappazzo (11), Schwarz

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