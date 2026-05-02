Handball Nachwuchs Kornwestheim Weibliche A-Jugend auf Bundesligakurs
Die Nachwuchshandballerinnen des SV Kornwestheim haben sich bereits für die Regionalliga qualifiziert, haben aber auch noch die Chance auf mehr.
Die Nachwuchshandballerinnen des SV Kornwestheim haben sich bereits für die Regionalliga qualifiziert, haben aber auch noch die Chance auf mehr.
Die weibliche A-Jugend des SV Kornwestheim überzeugte mit einer überragenden Leistung, setzte sich in einer starken Gruppe als Gruppensieger durch und darf somit am kommenden Wochenende um die Qualifikationsplätze für die Jugendbundesliga spielen. Die Regionalliga – das eigentliche Ziel der Nachwuchshandballerinnen – hat die Mannschaft schon sicher erreicht. Dabei setzte man sich gegen die SG H2Ku Herrenberg (23:17), die JSG Heidelberg (24:10), den TSV Köngen (18:12) und auch gegen den Favoriten Frisch Auf Göppingen mit 21:17 durch.