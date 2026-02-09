 
Handball Oberliga: Auf kurze Schwächephase antwortet Stauch-Sieben mit Sechs-zu-Null-Lauf
1
Rico Reichert gelang das spektakulärste Tor beim 38:28-Erfolg der SG Schozach-Bottwartal. Foto: Andreas Essig

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal schlagen Kellerkind SG Lauterstein nach starker zweiter Hälfte mit 38:28 und feiern dritten Erfolg in Serie.

Seinen dritten Sieg in Folge feierte Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend gegen die SG Lauterstein. Am Ende fiel dieser Erfolg beim 38:28 sogar recht deutlich aus. Bereits in der ersten Halbzeit hatten sich die Gastgeber zunächst einen großen Vorsprung herausgearbeitet. Beim 17:9 führten sie bereits mit acht Toren (23.). In der Schlussphase der ersten Halbzeit leistete sich die SG im Angriff jedoch mehrere Fehlwürfe und vermeidbare Ballverluste. Nur zwei Tore wollten ihnen bis zur Sirene noch gelingen.

 

Die Gäste, die zuvor wiederholt an Torhüter Thomas Fink gescheitert waren, zeigten sich nun effektiver im Abschluss und kamen bis auf drei Tore zum 16:19 heran. Fast drohte die Begegnung zu kippen, doch kam die Pause aus Sicht der Beilsteiner genau zum richtigen Zeitpunkt.

SGSB führt phasenweise mit elf Toren Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel startete die SG mit hohem Tempo in die Begegnung und legte einen 4:0-Lauf zum 23:16 hin. Zudem zeigte Fink erneut starke Paraden. Lauterstein haderte mehrfach mit den Entscheidungen der Unparteiischen. So auch mit den zwei Zeitstrafen, die den Gastgebern in der 40. Minute eine doppelte Überzahl einbrachten. Die SGSB hielt ihren Vorsprung konstant bei sieben bis acht Toren, agierte dabei sehr souverän und zeigte sehenswerte Abschlüsse wie beim 26:19, als Rico Reichert den Lautersteiner Torhüter überlupfte. Mit zunehmender Spieldauer wurde deutlich, dass die Gäste kaum noch etwas entgegenzusetzen hatten. So wuchs die Führung des Stauch-Teams auf bis zu elf Tore an.

Mitunter liefen die Gäste bei Tempogegenstößen der SG Schozach-Bottwartal gar nicht mehr mit zurück in die eigene Abwehr. Am Ende stand ein 38:28 auf der Anzeigetafel, wofür das Team von den Fans lautstark gefeiert wurde. Nach diesem Erfolg hat die SG Schozach-Bottwartal mit 17:15 Zählern wieder ein positives Punktekonto.

Die SGSB-Männer feiern nach dem Schlusspfiff. Foto: Andreas Essig

„Dieser 6:0-Lauf war immens wichtig für uns vor dem Spiel bei der SG BBM Bietigheim 2 in zwei Wochen“, betont Trainer Timo Stauch. „Wir haben viele Sachen richtig gemacht, von den letzten Minuten der ersten Halbzeit abgesehen“, so Stauch.

SG Schozach-Bottwartal: Fink, Ernst – Koch (3/2), Linder (4), Hornung (1), Kienzle (5), Gries (5), Reichert (5), Carpouzis (1), Stahl, Lehmann (6), Keller (2), Kornmann, Schulze (6).

