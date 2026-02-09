Handball Oberliga Auf kurze Schwächephase antwortet Stauch-Sieben mit Sechs-zu-Null-Lauf
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal schlagen Kellerkind SG Lauterstein nach starker zweiter Hälfte mit 38:28 und feiern dritten Erfolg in Serie.
Seinen dritten Sieg in Folge feierte Handball-Oberligist SG Schozach-Bottwartal am Samstagabend gegen die SG Lauterstein. Am Ende fiel dieser Erfolg beim 38:28 sogar recht deutlich aus. Bereits in der ersten Halbzeit hatten sich die Gastgeber zunächst einen großen Vorsprung herausgearbeitet. Beim 17:9 führten sie bereits mit acht Toren (23.). In der Schlussphase der ersten Halbzeit leistete sich die SG im Angriff jedoch mehrere Fehlwürfe und vermeidbare Ballverluste. Nur zwei Tore wollten ihnen bis zur Sirene noch gelingen.