Handball – Oberliga Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus
Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das letzte Saison-Top-Spiel zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 22:29 und beenden die Saison auf Rang fünf.
Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das letzte Saison-Top-Spiel zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 22:29 und beenden die Saison auf Rang fünf.
Nachdem sich die Handballerinnen des TSV Denkendorf damit abfinden mussten, nicht mehr Platz zwei in der Oberliga erreichen zu können, wollten sie zumindest das letzte Saison-Heim-Top-Spiel gegen den Zweiten SG Weinstadt gewinnen und eine starke Saison auf Rang drei feiern. Daraus wurde am Ende jedoch nichts: Die Weinstädterinnen avancierten bei der 22:29 (11:13)-Niederlage zu Party-Crasherinnen – und der TSV fiel auf Rang fünf zurück.