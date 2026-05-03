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  6. Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus

Handball – Oberliga Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus

Handball – Oberliga: Aufholjagd des TSV Denkendorf reicht am Ende nicht aus
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Die Handballerinnen des TSV Denkendorf beenden die Oberliga-Saison auf Rang fünf. Foto: oh

Die Oberliga-Handballerinnen des TSV Denkendorf verlieren das letzte Saison-Top-Spiel zu Hause gegen die SG Weinstadt mit 22:29 und beenden die Saison auf Rang fünf.

Reporter: Robin Kern (rob)

Nachdem sich die Handballerinnen des TSV Denkendorf damit abfinden mussten, nicht mehr Platz zwei in der Oberliga erreichen zu können, wollten sie zumindest das letzte Saison-Heim-Top-Spiel gegen den Zweiten SG Weinstadt gewinnen und eine starke Saison auf Rang drei feiern. Daraus wurde am Ende jedoch nichts: Die Weinstädterinnen avancierten bei der 22:29 (11:13)-Niederlage zu Party-Crasherinnen – und der TSV fiel auf Rang fünf zurück.

 

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Dabei kamen die Denkendorferinnen gut in die Partie und gingen nach zwei Minuten durch Jule Riehs mit 1:0 in Führung und bauten diese nach acht Minuten durch Luisa Rehkugler auf 3:1 aus. Danach wurden die SG-Handballerinnen aber stärker und egalisierten bereits eine Minute später. Die Denkendorferinnen blieben dran, erarbeiteten sich wieder eine Zwei-Tore-Führung (7:5/18.) und hielten diese bis zur 21. Minute. Dann wendete sich jedoch das Blatt: Leoni Feil glich für Weinstadt aus (24.) und die SG ging mit einer 13:11-Führung in die Kabine.

Denkendorferinnen blicken auf starke Saison zurück

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In Hälfte zwei blieben die Weinstädterinnen im Flow und führten nach einem 3:0-Lauf in der 40. Minute mit 19:14. Die Denkendorferinnen fassten sich noch einmal ein Herz, legten alles rein und schafften neun Minuten vor Schluss durch Derya Baskaya den 21:22-Anschlusstreffer. Die Schlussoffensive gehörte aber dennoch den SG-Spielerinnen, die in den letzten Minuten noch mal aufdrehten, durch einen Fünf-Tore-Lauf nichts mehr anbrennen ließen und die Partie klar mit 29:22 für sich entschieden. Somit dürfte die Stimmung bei den Denkendorferinnen durch die Niederlage zum Saisonabschluss zwar getrübt sein, dennoch können sie auf eine starke Runde zurückblicken.

Eine ausführliche Zusammenfassung zu den Handballbegegnungen des letzten Spieltages mit den Entscheidungen und Ergebnissen finden Sie online, ab 0 Uhr im E-Paper und gedruckt in der Dienstagsausgabe.

TSV Denkendorf: Schoen, Bürger; Drücker (2), Pussinen, Riehs (7), Krug, Luisa Rehkugler (4), Maier, Müller, Bartsch, Schön (2), Becker, Baskaya (6), Dannenberg (1), Marie Rehkugler.

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