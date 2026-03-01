Handball – Oberliga Beim TSV Köngen war es „nicht so schlimm, wie es aussieht“
Die Handballerinnen des TSV Köngen sind nach der Klatsche gegen den Spitzenreiter nicht allzu traurig. Die Heli-Männer holen den ersten Punkt des Jahres.
Pflichtsieg, bittere Niederlage, ein Unentschieden, das den ersten Punkt des Jahres brachte, und eine Klatsche, die schlimmer aussieht, als es war – bei den Handball-Oberligisten war am Wochenende von allem etwas dabei.