Handball Oberliga Das junge SV-Team bekommt seine Grenzen aufgezeigt
In der Handball-Oberliga muss der SV Leonberg/Eltingen gegen den TV Ehingen mit 30:38 die erste Saisonniederlage hinnehmen.
Einige Minuten nach der Schlusssirene posierte das Team des TV Ehingen in einem der Tore in der Leonberger Sporthalle für ein Foto – der erste Sieg im Wohnzimmer des SV Leonberg/Eltingen sollte für die Ewigkeit festgehalten werden. An den wackeren Trommlern hatte es nicht gelegen, diese hatten noch in der Schlussminute Stimmung gemacht, als die 30:38 (16:21)-Niederlage für die Gastgeber längst feststand. „Der Sieg der Ehinger ist vollauf verdient“, erkannte SV-Trainer Zoran Stavreski unumwunden an. Nun gelte es, nach vorne zu schauen. Das im Schnitt knapp 23 Jahre junge Team werde seinen Weg gehen, gab sich der neue SV-Coach zuversichtlich.