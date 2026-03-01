Handball Oberliga Dem SV Leonberg/Eltingen rutscht der Sieg aus den Händen
Oberligist SV Leonberg/Eltingen muss kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen und trennt sich 32:32 vom TuS Schutterwald. Ärger über eine Zeitstrafe für die Gäste.
Die letzten drei Minuten in der Mörburghalle in Schutterwald waren nichts für Menschen mit Herzproblemen oder Bluthochdruck. 3:15 Minuten vor Schluss führte der SV Leonberg/Eltingen beim TuS Schutterwald mit 32:30, doch am Ende teilten sich die Handball-Oberligisten aus dem Schwäbischen und dem Badischen beim 32:32 (17:20) die Punkte.