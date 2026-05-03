Handball-Oberliga: Der SV Kornwestheim verkauft sich beim Meister anfangs mehr als wacker

Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben am Samstagabend im letzten Auswärtsspiel der Saison eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim feststehenden Oberliga-Meister TG 88 Pforzheim unterlag das Team von Trainer Hans Jungwirth mit 28:40 (12:17).

„In der ersten Halbzeit haben wir es wirklich gut gemacht“, zeigte sich Jungwirth nach der Partie dennoch nicht unzufrieden. Seine Mannschaft erwischte einen guten Start und lag nach zehn Minuten sogar 6:4 in Führung – trotz zweier vergebener Strafwürfe. Im weiteren Verlauf schlichen sich jedoch weitere Fehler, vor allem auch von außen, ins Spiel der Kornwestheimerinnen ein. Die Gastgeberinnen nutzten diese Fehler konsequent und drehten die Partie mit einem 6:0-Lauf auf 10:6. Zwar kämpfte sich der SVK noch einmal auf drei Tore heran. Doch durch weitere Fehlwürfe – insbesondere vier weitere vom Siebenmeterpunkt – setzte sich Pforzheim bis zur Pause auf 17:12 ab.

In der zweiten Spielhälfte zeigte der Meister dann seine ganze Klasse. Die Spielerinnen aus der Goldstadt bestraften die Fehler der SVK-Spielerinnen noch konsequenter und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Bereits in der 40. Minute lag Kornwestheim mit 17:25 zurück, fünf Minuten später stand es 21:31. Die Salamanderstädterinnen fanden nicht mehr zurück ins Spiel und mussten sich frühzeitig geschlagen geben.

Veränderungen zur neuen Saison

Am Ende stand eine klare 28:40-Niederlage, die zunächst für Frust sorgte. „Ja, die Laune war natürlich erst im Keller“, gestand Jungwirth. Trotzdem gibt es für die Kornwestheimerinnen keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen. Hinter dem souveränen Meister mussten sie sich keineswegs verstecken. Trotz zahlreicher personeller Ausfälle im Saisonverlauf sicherte sich das Team den starken dritten Tabellenplatz.

Mit Blick auf die kommende Saison kündigte Jungwirth Veränderungen an: „Es wird einen kleinen Umbruch geben.“ Die Kaderplanung sei aber noch nicht abgeschlossen, doch der Trainer blickt optimistisch nach vorne: „Da kann es personell hoffentlich nur besser werden.“ Nun verabschieden sich die Oberliga-Frauen zunächst in eine wohlverdiente, knapp sechswöchige Sommerpause.

Kornwestheim: Seiler, Piampiano – Tinti (5), Rück (2), Klisch (1), Heim (1), Knoll (2), Wittauer (4), Stortz (4), N. Haug (3), R. Braun (6).