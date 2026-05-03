Handball-Oberliga Der SV Kornwestheim verkauft sich beim Meister anfangs mehr als wacker
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim beenden die Saison trotz einer Niederlage im letzten Spiel auf dem dritten Platz.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim beenden die Saison trotz einer Niederlage im letzten Spiel auf dem dritten Platz.
Die Oberliga-Frauen des SV Kornwestheim haben am Samstagabend im letzten Auswärtsspiel der Saison eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Beim feststehenden Oberliga-Meister TG 88 Pforzheim unterlag das Team von Trainer Hans Jungwirth mit 28:40 (12:17).