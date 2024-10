Das Handballteam der SG Weinstadt spielt in der Oberliga in Oeffingen,der Verbund des TV Flein in Schmiden.

Maximilian Hamm 11.10.2024 - 11:39 Uhr

Es ist schon ein wenig überraschend, dass die Handballer des TV Flein nach drei Spieltagen an der Tabellenspitze der Oberliga Württemberg stehen. Der Aufsteiger aus Flein gastiert am Sonntag, 17 Uhr, in der Schmidener Sporthalle. Er hat sich nach der Aufstiegssaison verstärkt, zum Beispiel mit Moritz Wahl, Felix Reichert und Timon Ströbel, die vom TSV Weinsberg gekommen sind. Spielmacher ist nach wie vor Sven Kroll, 28, der die Mannschaft zum Titelgewinn in der Verbandsliga (Staffel 1) geführt hat. „Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der sehr effektiv spielt“, sagt Benjamin Koch, Trainer des TSV Schmiden.