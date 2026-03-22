Handball – Oberliga: Die SG Heli schafft den ersten Sieg des Jahres

In der Handball-Oberliga feierten alle spielenden Teams aus der Region einen Sieg. Für die Männer der SG Hegensberg/Liebersbronn ist er das Ende eines Abwärtstrends und für die des TSV Wolfschlugens ein weiterer wichtiger im Kampf um die Aufstiegsrelegation. Auch die Frauen des TSV Denkendorf untermauerten ihre Ambitionen um den 2. Platz.

Männer SG Heli – TSV Bönnigheim 40:35

Die Heli-Männer können es noch: Nach sieben sieglosen Spielen im Jahr 2026 gewannen sie wieder. Gegen den TSV Bönnigheim setzte sich das Team von -Trainer Veit Wager deutlich durch. „Wir sind froh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Man hat unter der Woche die Anspannung gemerkt, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen“, sagte der Coach. Vor allem Alexander Stammhammer ragte heraus. Mit zwölf Toren machte er ein „sensationelles Spiel“, fand Wager. 21 Punkte hat die SG nun und damit sechs Punkte Abstand auf den ersten Abstiegsplatz. Nach einer fulminanten Hinrunde und der folgenden Misere ist der Negativlauf der Berghandballer als Aufsteiger erst einmal gestoppt.

SG Hegensberg/Liebersbronn: Blum; Lampart (2), Schatz, Fischer, Gertz, Rosenbauer, Heetel (12/4), Habermeier (1), Hummel, Prauß, Wester-Ebbinghaus (6/1), Stammhammer (12), Hettich (5), Fausten, Herda (2).

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TSV Wolfschlugen – SG Lauterstein 39:29

Die Wolfschlugener untermauerten eindrucksvoll ihre Ambitionen, die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Beim souveränen Erfolg gegen die SG Lauterstein ließ das Team von Beginn an keine Zweifel aufkommen und behauptet weiterhin den 2. Tabellenplatz. Wie bereits in der Vorwoche beim Auswärtssieg gegen den TV Flein präsentierten sich die Hexenbanner spielstark. Vor heimischer Kulisse kontrollierten sie das Geschehen über weite Strecken. Besonders Julian Blum erwischte einen herausragenden Tag und begeisterte die Fans mit elf Treffern. Mit nun 26 Punkten befindet sich der TSV in einer guten Ausgangsposition. Allerdings bleibt der Druck groß: In der SG Schozach/Bottwartal und dem TSV Amicitia Viernheim sitzen den Wolfschlugenern zwei Verfolger mit jeweils 23 Punkten im Nacken.

TSV Wolfschlugen: Petruzzi; Wittmann (1), Schäfer, Kohl, Prawatschke (1), Schmid (1), Toth (2), Bittner (5), Thurow, Thumm (1), Mendler (8), Jacobs (2), Blum (11), Mäußnest (4), Francik (2), Grüb (1).

Frauen

Denkendorf – Herbrecht./Bolh.31:29

Indes gewannen beim TSV Denkendorf nicht nur die Männer in der Verbandsliga, sondern auch die Frauen bei der SG Herbrechtingen/Bolheim. Die Denkendorferinnen bleiben durch den knappen Erfolg mit 29 Punkten punktgleich mit der SG Weinstadt auf Tabellenplatz drei. Fünf Spiele ist noch Zeit, an den Weinstädterinnen vorbeizuziehen. Die Denkendorferinnen haben jedoch das deutlich schlechtere Torverhältnis. Am kommenden Samstag steht das Spiel bei den Spitzenreiterinnen SG H2Ku Herrenberg auf dem Plan. „Mal schauen, ob wir sie ärgern können. Sie haben aber eine unheimliche Qualität“, sagte Denkendorfs Coach Christoph Hönig. Ein Sieg wäre ein dickes Ausrufezeichen im Kampf um Platz zwei. Für die Weinstädterinnen geht es zum Denkendorfer Lokalrivalen TSV Köngen.

TSV Denkendorf: Bürger, Becker; Drücker (3), Hönig, Riehs (6/1), Krug (6/2), Luisa Rehkugler (3), Maier (1), Bartsch (4), Zechlin, Schön, Baskaya (7), Dannenberg, Marie Rehkugler (1), Pfeiffer.