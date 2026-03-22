Handball – Oberliga Die SG Heli schafft den ersten Sieg des Jahres
Die Berghandballer stoppen ihren Negativlauf. Auch der TSV Wolfschlugen und die Frauen des TSV Denkendorf gewinnen ihr jeweiliges Spiel.
Die Berghandballer stoppen ihren Negativlauf. Auch der TSV Wolfschlugen und die Frauen des TSV Denkendorf gewinnen ihr jeweiliges Spiel.
In der Handball-Oberliga feierten alle spielenden Teams aus der Region einen Sieg. Für die Männer der SG Hegensberg/Liebersbronn ist er das Ende eines Abwärtstrends und für die des TSV Wolfschlugens ein weiterer wichtiger im Kampf um die Aufstiegsrelegation. Auch die Frauen des TSV Denkendorf untermauerten ihre Ambitionen um den 2. Platz.