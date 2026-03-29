Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen lassen beim 31:33 gegen das Kellerkind SG Muggensturm/Kuppenheim in Abwehr und im Angriff das nötige Niveau vermissen.

Jürgen Kemmner 29.03.2026 - 17:00 Uhr

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen sind mit leeren Händen vom Oberliga-Spiel beim Kellerkind SG Muggensturm/Kuppenheim nach Hause gefahren. Die Wildcats unterlagen der abstiegsbedrohten SG mit 31:33 (12:13), und Trainer Frank Gehrmann sparte nicht mit Kritik. „Das war von der ersten bis zur letzten Minute ein schwaches Spiel von uns“, krittelte der Trainer.