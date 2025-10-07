 
  Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Handball-Oberliga Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt

Maximilian Schulze übernahm für die SG Schozach-Bottwartal gegen den TSV Bönnigheim Verantwortung in der Offensive. Foto: Avanti/Ralf Poller (Archivbild)

Den Oberliga-Männern der SG Schozach-Bottwartal gelingt in Bönnigheim eine Aufholjagd – gewinnen aber dennoch nicht.

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal erkämpfen sich in einer äußerst hitzigen Schlussphase ein 27:27 (13:18) im Derby gegen den TSV Bönnigheim. Nachdem die Mannschaft um Trainer Timo Stauch lange dem Rückstand aus der ersten Hälfte hinterher gelaufen war, gab sie sich nicht auf, sondern sicherte das Remis in der Crunch-Time. „Insgesamt ist das ein gewonnener Punkt“, sagte auch der Coach.

 

Die 14:9-Treffer in der zweiten Halbzeit fürs SGSB-Team sprachen für sich. Denn in den zweiten 30 Minuten lief bei der Stauch-Sieben vieles besser, was in der ersten halben Stunde nicht funktioniert hatte: etwa die Verständigung in der Defensive. Allen voran war es dann auch Maximilian Schulze in der Offensive, der Verantwortung übernahm und mit insgesamt elf Toren, davon fünf Siebenmetern, ein Zeichen setzte.

Gleich zu Spielbeginn liefen die Beilsteiner einem 0:3-Rückstand hinterher. Vor allem den Bönnigheimer Kreisläufer und frühere Oberstenfelder Güngör Cakar bekamen die Schozach-Männer einfach nicht verteidigt. Regelmäßig netzte Cakar ein. Insgesamt zeigte sich die Mannschaft aus dem Bottwartal zu diesem Zeitpunkt eher ohne Konzept, machte technische Fehler und schloss im Angriff zu schnell ab. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen und dem Rückstand immer hinterher gelaufen“, sagte Stauch. So zeigte die Anzeigetafel zur Pause einen 13:18-Rückstand an.

Die Mannschaft war sicherlich auch aufgrund schlechter Voraussetzungen, wie dem kurzfristigen Ausfall von Keeper Thomas Fink, nicht optimal gestartet. Doch das sollte keine Ausrede bleiben. In der zweiten Hälfte kämpfte sich die Stauch-Sieben direkt auf drei Treffer zum 16:19 heran (37.). Allerdings mussten die Beilsteiner bis auf ein 21:26-Rückstand zu Beginn der Crunch-Time zunächst wieder abreißen lassen.

Nach der finalen Auszeit wird das Derby heiß

Nach der finalen Auszeit von Trainer Stauch machte das Derby seinem Namen dann alle Ehre. Mit einem 4:0-Torelauf war die SGSB wieder dran. Dabei erzielte Maxim Grieß den 25:26-Anschluss (56.). Ein letztes Mal stellte zwar der Bönnigheimer David Track per Strafwurf einen Vorsprung von zwei Toren her, doch die nun aufgeheizte Stimmung brachte auch zwei weitere Strafwürfe für die SGSB mit sich. So netzte Maximilian Schulze zum 27:27-Endstand ein. „Insgesamt haben wir gut verteidigt und Bönnigheim oft ins Zeitspiel gebracht. Ich bin zufrieden mit dem Punkt“, so Stauch.

SG Schozach-Bottwartal: Ernst, Ziegler – Koch (1), Linder (1), Gries (4), Fuhrmann (1), Reichert (2), Carpouzis, Stahl (2), Kürschner  (1), Lehmann (2), Keller, Kornmann (2), Schulze (11/5).

