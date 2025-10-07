Handball-Oberliga Dramatik pur – Männer der SG Schozach-Bottwartal holen einen Punkt
Den Oberliga-Männern der SG Schozach-Bottwartal gelingt in Bönnigheim eine Aufholjagd – gewinnen aber dennoch nicht.
Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal erkämpfen sich in einer äußerst hitzigen Schlussphase ein 27:27 (13:18) im Derby gegen den TSV Bönnigheim. Nachdem die Mannschaft um Trainer Timo Stauch lange dem Rückstand aus der ersten Hälfte hinterher gelaufen war, gab sie sich nicht auf, sondern sicherte das Remis in der Crunch-Time. „Insgesamt ist das ein gewonnener Punkt“, sagte auch der Coach.