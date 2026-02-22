Handball-Oberliga: Frauen des SV Kornwestheim zittern sich zum Derby-Sieg

 
1
Das Spiel seines Teams verlangte SVK-Trainer Hans Jungwirth einiges ab. Foto: Baumann/Alexander Keppler (Archiv)

Die Kornwestheimerinnen feierten einen knappen Heimsieg gegen den SV Hohenacker-Neustadt. Der Trainer ist nach dem nervenaufreibenden Spiel außer Atem.

Die Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben das Oberliga-Derby gegen den SV Hohenacker-Neustadt mit 27:24 (12:10) gewonnen. In einer eng umkämpften Partie blieb die Entscheidung bis in die Schlussminuten offen. „Puh, gegen Hohenacker-Neustadt machen wir es immer spannend“, sagte der SVK-Trainer Hans Jungwirth nach der Begegnung außer Atem.

 

Der Start in die Partie am Sonntagnachmittag gelang den Kornwestheimerinnen strukturell gut. Allerdings schlichen sich früh zu viele Fehlwürfe ins Spiel ein, wodurch zunehmend Unsicherheit aufkam. Nach einem 2:4-Rückstand in der 5. Minute kämpfte sich die Jungwirth-Sieben auf eine 8:5-Führung (15.). Doch es gelang nicht, diesen Vorsprung auszubauen, sodass die Gäste wieder auf ein 10:10 (25.) ausglichen. „Wir sind einfach nicht richtig ins Spiel gekommen“, erklärte der Coach. Mit einer 12:10-Führung ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich. Den SVK-Spielerinnen gelang es nicht, sich entscheidend abzusetzen, und sie hatten Probleme mit der offensiven Abwehr der Gäste. Erschwerend kam hinzu, dass die Gastgeberinnen ohne klassische Außenspielerinnen agierten und Rieke Braun und Sarah Müller auf den Außen aushalfen.

Beim 24:24 in der 56. Minute legte Jungwirth eine kurze Teambesprechung ein, um seinem Team eine Pause zu verschaffen. Er stellte zudem kurzzeitig auf ein Sieben-gegen-sechs-Spiel um. Zwei Zeitstrafen gegen die Gäste spielten den Gastgeberinnen dann zusätzlich in die Karten.

Schlechte Effizienz vor dem Kasten

Die Kornwestheimerinnen gaben alles und sicherten sich durch Treffer von Kaya Knoll und Amelie Haug den 27:24-Endstand. „Kaya hat sich nach ihrer langen Verletzung echt gut präsentiert“, lobte Jungwirth. Ganz zufrieden mit dem Auftritt war der Trainer jedoch nicht: „Die Effizienz war schlecht, wir hatten 22 Fehlwürfe.“

Trotzdem freute sich Kornwestheim über den nächsten Heimsieg und zwei wichtige Punkte. Mit 20:10 Zählern bleiben die Kornwestheimerinnen auf Tabellenrang vier. Am kommenden Sonntagabend treten sie bei der HSG Walzbachtal an.

Von Melanie Bürkle
