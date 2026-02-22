Handball-Oberliga Frauen des SV Kornwestheim zittern sich zum Derby-Sieg
Die Kornwestheimerinnen feierten einen knappen Heimsieg gegen den SV Hohenacker-Neustadt. Der Trainer ist nach dem nervenaufreibenden Spiel außer Atem.
Die Frauen des SV Salamander Kornwestheim haben das Oberliga-Derby gegen den SV Hohenacker-Neustadt mit 27:24 (12:10) gewonnen. In einer eng umkämpften Partie blieb die Entscheidung bis in die Schlussminuten offen. „Puh, gegen Hohenacker-Neustadt machen wir es immer spannend“, sagte der SVK-Trainer Hans Jungwirth nach der Begegnung außer Atem.