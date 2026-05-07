 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Esslingen

  6. Frauen des TSV Köngen starten Neuanfang nach dem Aderlass

Handball – Oberliga Frauen des TSV Köngen starten Neuanfang nach dem Aderlass

Handball – Oberliga: Frauen des TSV Köngen starten Neuanfang nach dem Aderlass
1
Köngens Keeper Lucas Novak übernimmt den Trainerposten bei den TSV-Frauen. Foto: Robin Rudel

Nach dem Oberliga-Abstieg verlieren die Handballerinnen des TSV Köngen sieben Spielerinnen. Lucas Novak soll in der Verbandsliga ein neues Team formen.

Reporter: Robin Kern (rob)

Nach einer schwierigen Saison und dem Abstieg aus der Oberliga steht den Handballerinnen des TSV Köngen ein größerer Umbruch bevor. Die Runde verlief für die Köngenerinnen nicht wie erhofft und immer wieder wurde das Team durch Verletzungen ausgebremst.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Trainerwechsel im Handball: „Hätte es sonst vielleicht ganz gelassen“ – Radonic übernimmt den SV Remshalden

Trainerwechsel im Handball „Hätte es sonst vielleicht ganz gelassen“ – Radonic übernimmt den SV Remshalden

Die Trennung vom Frauen-Oberligisten TSV Köngen hat Marion Radonic „hart getroffen“. Nun trainiert sie den Männer-Verbandsligisten SV Remshalden.

Personeller Aderlass bei den Köngener Frauen

Nachdem sich der Verein Ende Dezember einvernehmlich von Trainerin Marion Radonic getrennt hatte, übernahm Armin Dobler das Team bis zum Saisonende – doch auch er schaffte es nicht, das Ruder herumzureißen und den Gang in die Verbandsliga schlussendlich zu verhindern. Die Köngenerinnen landeten in der Abschlusstabelle mit 12:36- Punkten auf dem drittletzten Rang.

Nun richten die Handballerinnen aus Köngen den Blick nach vorne – allerdings unter veränderten Voraussetzungen. Denn der personelle Aderlass ist groß und hinterlässt Spuren: Gleich sieben Spielerinnen stehen in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung. Die Gründe reichen von beruflichen Verpflichtungen über sportliche Veränderungen bis hin zu Verletzungen.

Lucas Novak übernimmt den Trainerposten

Den Trainerposten übernimmt Lucas Novak, der bislang das zweite Frauenteam betreute und zudem Torhüter bei den Landesliga-Männern des TSV ist. Novak kennt den Verein und obendrein viele Spielerinnen seit Jahren und soll das verjüngte Team nun formen und weiterentwickeln. „Die Verbandsliga wird eine echte Herausforderung für uns sein – aber genau das ist die Chance“, teilte Neu-TSV-Coach Novak in einer Pressemitteilung mit. „Wir wollen in den nächsten Jahren mit vielen Eigengewächsen und jungen Spielerinnen ein starkes sowie attraktives Team aufbauen, das sich in der Verbandsliga etabliert.“

Neustart mit Eigengewächsen

Die Köngenerinnen starten nun einen Neuanfang. Aus dem Zusammenschluss des ersten und zweiten Frauenteams sowie den talentierten Handballerinnen aus der A-Jugend, die in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga gespielt haben, soll ein neu formierter Kader entstehen: jung, entwicklungsfähig und mit der Perspektive, in Köngen gemeinsam etwas Neues aufzubauen.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball – Oberliga: Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – Warum er aus Reichenbach weg ist

Handball – Oberliga Jochen Masching ist zurück bei der SG Heli – Warum er aus Reichenbach weg ist

Der bisherige Handballcoach des TV Reichenbach Jochen Masching kehrt zur SG Hegensberg/Liebersbronn zurück und übernimmt den Oberligisten zur kommenden Saison.

Trotz des Abstiegs sehen sich die Köngenerinnen für die Zukunft gut aufgestellt. Mit zwei A-Jugendteams und rund 40 weiteren Spielerinnen bis hinunter zur C-Jugend verfügt der Verein über eine breite Nachwuchsbasis. Aus ihr soll in den kommenden Jahren wieder eine Mannschaft wachsen, die erfolgreichen und attraktiven Frauenhandball spielen kann. Entsprechend groß ist nun die Aufgabe – aber auch die Chance, in Köngen etwas Neues aufzubauen.

Weitere Themen

Fußball – Vorschau: Viele Fragezeichen beim FCE, einige „Endspiele“ in der KLA

Fußball – Vorschau Viele Fragezeichen beim FCE, einige „Endspiele“ in der KLA

Den Verbandsligisten FC Esslingen plagen Personalsorgen. In der Fußball-Bezirksliga sowie der Kreisliga A spitzt sich der Auf- und Abstiegskampf weiter zu.
Von Robin Kern
Kunst- und Einradsport: RKV Denkendorf verpasst Gold bei Junioren-DM nur knapp

Kunst- und Einradsport RKV Denkendorf verpasst Gold bei Junioren-DM nur knapp

Bei den deutschen Meisterschaften der Junioren im Hallenradsport überraschen die Sportlerinnen des RKV Denkendorf im 4er-Einradsport und landen auf Platz zwei.
Von Reiner Schuler
Trampolinturnen: TB Ruit holt Silber und Bronze

Trampolinturnen TB Ruit holt Silber und Bronze

Drei Teams, zwei Medaillen: Die Athletinnen des TB Ruit überzeugen bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen in Wolfsburg trotz Verletzungspechs.
Von unserer Redaktion
Leichtathletik: Staffel der LG Filder knackt 44 Jahre alten Kreisrekord

Leichtathletik Staffel der LG Filder knackt 44 Jahre alten Kreisrekord

Die U-23-Staffeln der LG Filder überzeugen bei den deutschen Meisterschaften mit zweimal Platz vier und einmal Platz sechs.
Von Martin Moll
Turnen – Oberliga: Im Kampf um Meistertitel – Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Turnen – Oberliga Im Kampf um Meistertitel – Berkheimer Turnerinnen setzen Ausrufezeichen

Die Turnerinnen des TSV Berkheim sichern sich beim zweiten Oberliga-Wettkampftag den Tagessieg. Besonders am Stufenbarren und Schwebebalken setzen sie starke Akzente.
Von unserer Redaktion
Fußball – Nachspiel: Zwischen Ideenarmut und Nellinger Festspielen

Fußball – Nachspiel Zwischen Ideenarmut und Nellinger Festspielen

Fußball-Verbandsligist FC Esslingen siegt erneut, der TSV Deizisau lässt im KLA-Aufstiegsrennen Punkte liegen – und in der Bezirksliga spitzt sich der Abstiegskampf weiter zu.
Von Robin Kern
Handball – Untere Klassen: TSV Neuhausen II: der „talentierte Kindergarten“ feiert Titel und Aufstieg

Handball – Untere Klassen TSV Neuhausen II: der „talentierte Kindergarten“ feiert Titel und Aufstieg

Die Landesliga-Handballer des TSV Neuhausen II feiern nach dem 33:28-Sieg gegen das HT Uhingen/Holzhausen die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga.
Von Robin Kern
Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM verpasst den Sprung auf Rang drei

Frauenfußball im Kreis Esslingen SGM verpasst den Sprung auf Rang drei

Die SGM Wendlingen/Ötlingen unterliegt in der Frauenfußball-Landesliga dem SV Hoffeld mit 1:2 – und Regionenligist TSV Deizisau verliert beim Favoriten SV Winnenden mit 0:2.
Von Robin Kern
Handball – Zusammenfassung: Wolfschlugen mit Last-Minute-Tor, Deizisau gewinnt und SG Heli nicht überrascht

Handball – Zusammenfassung Wolfschlugen mit Last-Minute-Tor, Deizisau gewinnt und SG Heli nicht überrascht

Den Oberliga-Handballern des TSV Wolfschlugen reicht ein Remis, um die Saison auf Platz zwei abzuschließen. Regionalligist HSG Ostfildern besiegt indes den Fünften TSV Weinsberg.
Von Robin Kern
Fußball – Kreisliga A: TB Ruit siegt klar im Kellerduell – „Es gab auch deutliche Worte in der Kabine“

Fußball – Kreisliga A TB Ruit siegt klar im Kellerduell – „Es gab auch deutliche Worte in der Kabine“

Im KLA-Kellerduell siegt der TB Ruit klar mit 5:0 gegen den FV Neuhausen II und verschafft sich in der Tabelle Luft nach unten.
Von Lilli Heinrich
Weitere Artikel zu Oberliga
 
 