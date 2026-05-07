Handball – Oberliga Frauen des TSV Köngen starten Neuanfang nach dem Aderlass
Nach dem Oberliga-Abstieg verlieren die Handballerinnen des TSV Köngen sieben Spielerinnen. Lucas Novak soll in der Verbandsliga ein neues Team formen.
Nach dem Oberliga-Abstieg verlieren die Handballerinnen des TSV Köngen sieben Spielerinnen. Lucas Novak soll in der Verbandsliga ein neues Team formen.
Nach einer schwierigen Saison und dem Abstieg aus der Oberliga steht den Handballerinnen des TSV Köngen ein größerer Umbruch bevor. Die Runde verlief für die Köngenerinnen nicht wie erhofft und immer wieder wurde das Team durch Verletzungen ausgebremst.