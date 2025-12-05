 
Handball-Oberliga: Frauen Die SG H2Ku Herrenberg will den perfekten Jahresabschluss

Handball-Oberliga: Frauen: Die SG H2Ku Herrenberg will den perfekten Jahresabschluss
Emma Schweizer und ihre SG H2Ku Herrenberg haben das letzte Spiel vor Weihnachten vor der Brust. Foto: Eibner-Pressefoto/Silas Kunz

Der frischgebackene Herbstmeister der Frauen-Handball-Oberliga, die SG H2Ku Herrenberg peilt im letzten Spiel des Jahres gegen den TSV Heiningen den Sieg an.

Die SG H2Ku Herrenberg steht seit dem vergangenen Samstagabend als Herbstmeister fest. Durch den Sieg in Denkendorf und der späteren Niederlage von Bargau/Bettringen bei der HSG Böblingen/Sindelfingen sind die H2Ku-Frauen nicht mehr vom ersten Rang zu stoßen. Für das Spiel am Samstag um 17:45 Uhr gegen den TSV Heiningen in der heimischen Markweghalle soll dieser Umstand dennoch nicht als Ruhekissen dienen.

 

Eher das Gegenteil ist der Fall. „Die Mannschaft brennt und will nun auch das Jahr mit einem Sieg abschließen“, hat der Trainer Heiko Fleisch unter der Woche erkannt. Erfüllt sich damit die vom Trainer vor drei Wochen ausgegebene Zielsetzung, kein Spiel mehr bis zum Jahresende zu verlieren? Im TSV Heiningen treffen sie Herrenbergerinnen aber auf einen schwer ausrechenbaren Gegner. Vier Stammkräfte verließen den Mitabsteiger vor Saisonstart, auf Saskia Grau (vormals Hiller), die frühere Herrenberger Zweitligaspielerin und Torgarantie in Hieningen, ist ohnehin bereits im vergangenen Jahr abgesprungen.

All das hat natürlich Spuren hinterlassen. So werden die selbsternannten „Bonitas“ in dieser Saison kaum um den Wiederaufstieg mitspielen können. Trotzdem ist die SG H2Ku gewarnt: Heiningen ist jederzeit in der Lage, auch Spitzenmannschaften zu ärgern. Verzichten muss Herrenberg nur auf Linksaußen Saskia Schmidt, die privat verhindert ist.

