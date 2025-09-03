Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kommen in der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison allmählich in Schwung – aber es passieren immer noch ärgerliche Fehler.
03.09.2025 - 19:30 Uhr
Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen marschieren zielstrebig auf den Saisonstart am 20. September gegen TuS Otternheim zu: In den vergangenen zwei Wochen haben die Wildcats intensive Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele absolviert. Dabei hießen die Gegner Hbi Weilimdorf/Feuerbach und den VfL Nagold im Sportzentrum.