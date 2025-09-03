Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen kommen in der Vorbereitung auf die Oberliga-Saison allmählich in Schwung – aber es passieren immer noch ärgerliche Fehler.

Die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen marschieren zielstrebig auf den Saisonstart am 20. September gegen TuS Otternheim zu: In den vergangenen zwei Wochen haben die Wildcats intensive Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele absolviert. Dabei hießen die Gegner Hbi Weilimdorf/Feuerbach und den VfL Nagold im Sportzentrum.

Nachdem die Trainingsspiele zu Beginn der Vorbereitung von vielen technischen Fehlern und ungenauen Torabschlüssen geprägt waren, stand gegen Hbi Weilimdorf/Feuerbach und den VfL Nagold im Pflichtenheft der Spielerinnen, diese Fehlern zu minimieren. Dies gelang den SV-Frauen gegen den Landesliga-Neuling Hbi Weilimdorf/Feuerbach schon deutlich besser.

Unsere Empfehlung für Sie Handball Oberliga Leonberger Wildcats müssen noch an Kraft zulegen Frank Gehrmann soll die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen fit für die Oberliga trimmen – der neue Trainer wartet jedoch noch auf den ersten Sieg.

Die Wildcats nutzten die Fehler der Gäste und bauten mit ihrem hohen Tempospiel immer weiter aus, am Ende gewann die Mannschaft von Trainer Frank Gehrmann deutlich mit 46:27. „Auch aus diesem Spiel nehmen wir viele lehrreiche Erkenntnisse mit und wollen an den Fehlern in den nächsten Trainingseinheiten arbeiten“, sagte der Coach.

Im Test gegen den letztjährigen Liga-Konkurrenten VfL Nagold führten die Leonbergerinnen nach knapp zehn Minuten bereits 9:2. Durch eine konsequente Abwehr wurde der Gegner zu Fehlern gezwungen, die die Wildcats konsequent nutzten – nach 60 Minuten lautete das Ergebnis 32:14. Nun heißt es, noch mal Kräfte zu tanken und weiter an den Fehlern arbeiten. Am kommenden Dienstag steht das nächste Trainingsspiel gegen die SpVgg Mössingen im Sportzentrum Leonberg an.