Handball-Oberliga Frauen Nach langer Fahrt macht HSG Böblingen/Sindelfingen kurzen Prozess
Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen haben ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzten erfüllt.
Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen haben ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzten erfüllt.
Lange Fahrt, kurzer Prozess: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen haben souverän mit 34:30 beim Tabellenvorletzten TV Gerhausen gesiegt und bleiben im Rennen um Rang drei.