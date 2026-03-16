Handball Oberliga Frauen Schluss-Sprint der Lurchis wird nicht belohnt
Nur in Halbzeit eins auf Augenhöhe: Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim unterliegen in Flein mit 25:28.
Nur in Halbzeit eins auf Augenhöhe: Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim unterliegen in Flein mit 25:28.
Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim verlieren ihr Auswärtsspiel beim TV Flein mit 25:28 (12:11). In der Sandberghalle lief am Ende nicht alles so zusammen, wie es sich das Team von Trainer Hans Jungwirth erhofft hatte.