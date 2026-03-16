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  6. Schluss-Sprint der Lurchis wird nicht belohnt

Handball Oberliga Frauen Schluss-Sprint der Lurchis wird nicht belohnt

Handball Oberliga Frauen: Schluss-Sprint der Lurchis wird nicht belohnt
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Der Einsatz von Nina Rück und ihrem Team passte aber die Punkte gingen an den TV Flein. Foto: Peter Mann

Nur in Halbzeit eins auf Augenhöhe: Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim unterliegen in Flein mit 25:28.

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim verlieren ihr Auswärtsspiel beim TV Flein mit 25:28 (12:11). In der Sandberghalle lief am Ende nicht alles so zusammen, wie es sich das Team von Trainer Hans Jungwirth erhofft hatte.

 

In der ersten Hälfte präsentierten sich die Kornwestheimerinnen recht ordentlich. Nach zehn Minuten zeigte die Anzeigetafel ein 6:6. In Angriff und Abwehr stimmte nicht alles, aber vieles. Zwar kam das Team schon da nicht ganz an sein Leistungsmaximum heran, das lag aber auch daran, dass die Bank eben mit einem erneut dünnen Kader anreisen mussten. Nach einem 10:10 in der 20. Minute erarbeiteten sich die Kornwestheimerinnen bis zur Pause eine knappe 12:11-Führung.

Physisch und mental nicht voll da

In der zweiten Spielhälfte allerdings wendete sich das Blatt. Die Gastgeberinnen legten einen 3:0-Lauf hin, dem ein weiterer 4:0-Lauf folgte. Damit setzte sich Flein auf 19:14 ab. In dieser Phase leisteten sich die SVK-Spielerinnen viele Fehlwürfe, was die Gastgeberinnen konsequent ausnutzten. Angetrieben vom Heimpublikum machten die Fleinerinnen den Gästen das Leben schwer. „Physisch und mental waren wir nicht voll da“, sagte Trainer Jungwirth nach der Partie. Seine Spielerinnen nahmen sich die Würfe oft zu früh oder agierten unüberlegt.

Zwar kämpfte sich die Jungwirth-Sieben noch einmal auf 19:21 (45.) heran, näher als auf zwei Tore kamen die Blauen aber nicht mehr. Ein weiterer 4:0-Lauf Flein die 26:20- Führung. Der SVK gab sich nicht auf, ließ ab der 55. Minute keinen Gegentore mehr zu und starteten einen Schlusssprint vom 21:28 auf 25:28. Für Punkte in Flein reichte es dennoch nicht. Trotz der Niederlage bleibt das Team Vierter.

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