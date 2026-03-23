Handball Oberliga Frauenl: In der zweiten Hälfte drehen die Lurchi-Frauen auf

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim feierten einen deutlichen Heimsieg. Gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim setzten sich das Team mit 34:22 (15:12) durch und wurde seiner Favoritenrolle gegen den Tabellenzehnten gerecht. Bereits das Hinspiel hatte man mit 36:26 gewonnen. „Die Gäste waren schon einer der schwächeren Gegner“, sagte Trainer Hans Jungwirth. Seine zurückhaltende Einschätzung hatte Gründe: Vor allem in der ersten Halbzeit leistete sich sein Team zu viele technische Fehler und Fehlwürfe. Zwar starteten die Gastgeberinnen stark und gingen nach fünf Minuten dank einer stabilen Abwehr mit 4:0 in Führung, doch im Angriff häuften sich früh Fehlwürfe. So konnten sich die Gäste bis zur 20. Minute herankämpfen, sodass Kornwestheim nur noch mit 10:9 führte. Erst ein 3:0-Lauf sorgte für etwas Abstand, ehe es mit 15:12 in die Pause ging. „Vor allem die Torschussquote war richtig niedrig, das war das Hauptproblem der ersten Halbzeit“, sagte Jungwirth. Neben den technischen Fehlern gab es auch zu viele Fehlpässe.

Vorsprung der SVK-Frauen phasenweise bei zehn Toren In der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Kornwestheimerinnen deutlich konstanter. Mit einem beeindruckenden 8:0-Lauf zogen sie auf zehn Tore davon. Das schnelle Tempospiel aus einer nun sehr stabilen Abwehr funktionierte nahezu perfekt. So gingen die Gastgeberinnen mit einem Zwölf-Tore-Vorsprung in die Schlussphase. Die deutliche Führung ermöglichte es dem Trainer, viel zu wechseln und allen Spielerinnen Einsatzzeiten und Pausen zu geben. Besonders überzeugten Torhüterin Gianna Piampiano, die neunfache Torschützin Anna Wittauer sowie Sarah Müller mit ihrer Durchschlagskraft und Nina Rück in der Defensive. Am Ende stand ein in dieser Höhe verdienter 34:22-Heimsieg. „Ein ordentliches Spiel“, war das Fazit des Trainers.In der Tabelle bleibt Kornwestheim Vierter, ist nun punktgleich mit dem TuS Ottenheim, liegt aufgrund des direkten Vergleichs jedoch weiterhin dahinter. SV Kornwestheim: Seiler, Piampiano – Heibel (4), A. Haug (2), Müller (4), Rück (4), Heim (1), Abdij, A. Braun (1), Wittauer (9), Stortz (3), N. Haug (6), R. Braun.