Handball Oberliga Geschwächte Wildcats wehren sich kräftig
Die Handball-Frauen des SV Leonberg/Eltingen holen weiter keinen Sieg. Die 23:25-Niederlage in Birkenau hängt allerdings auch mit einigen Ausfällen zusammen.
Ohne ihren kranken Cheftrainer Frank Gehrmann haben die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen beim TSV Birkenau mit 23:25 knapp verloren. Auf der Bank wurde Gehrmann von den verletzten Spielerinnen um Patricia Ahlborn vertreten, auf dem Platz übernahmen die erfahrenen Alina Ridder und Nina Conzelmann die Führung.