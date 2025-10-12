 
Handball Oberliga: Geschwächte Wildcats wehren sich kräftig
1
Nina Conzelmann übernahm auf dem Spielfeld die Führung bei den Wildcats und erzielte vier Treffer bei der Niederlage in Birkenau. Foto: Andreas Gorr

Die Handball-Frauen des SV Leonberg/Eltingen holen weiter keinen Sieg. Die 23:25-Niederlage in Birkenau hängt allerdings auch mit einigen Ausfällen zusammen.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Ohne ihren kranken Cheftrainer Frank Gehrmann haben die Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen beim TSV Birkenau mit 23:25 knapp verloren. Auf der Bank wurde Gehrmann von den verletzten Spielerinnen um Patricia Ahlborn vertreten, auf dem Platz übernahmen die erfahrenen Alina Ridder und Nina Conzelmann die Führung.

 

Neben dem gänzlichen Ausfall von Coach Gehrmann waren auch etliche Spielerinnen angeschlagen, wie Conzelmann verriet: „80 % der Mannschaft war eigentlich krank und ich glaube, auch viele, die gespielt haben, hätten in dem Zustand eigentlich nicht spielen sollen, wenn man vernünftig ist. Es war klar, dass es nur über die Teamleistung geht.“ Mit dieser konnte die Mannschaft zur Pause einen knappen 11:14-Rückstand halten, doch zwischen der 33. und 42. Minute kassierten die Wildcats sechs Gegentore, was Conzelmann als spielerischen Genickbruch bezeichnete.

Ines Berkemer (li.) stemmte sich gegen die Niederlage – vergeblich. Foto: An/dreas Gorr

Lani Gronwald, die für die ebenfalls krankheitsbedingt fehlende Maike Kilper das Tor hütete, konnte zwar mehrere Bälle entschärfen, den Rückstand jedoch nicht verhindern. Conzelmann lobte den kämpferischen Einsatz ihres Teams, der seit Wochen stimme, bislang allerdings noch keinen Sieg einbrachte. „Wenn es 5 Minuten länger gegangen wäre, hätte es vielleicht sogar gereicht, noch etwas mitzunehmen“, meinte sie und führte aus: „Wir sind Aufsteiger, da war im Vorfeld schon klar, dass es vielleicht ein bisschen braucht, bis wir in der Liga ankommen.“

Stimmung beim Aufsteiger weiterhin positiv

Dennoch sei das Spiel für die weiterhin gute Stimmung im Team positiv gewesen, wie Conzelmann erklärte: „Die Mädels haben gemerkt, wir können es. Wenn wir fit sind, was gestern nicht ganz der Fall war, und alles passt, dann können wir definitiv mithalten und Zählbares mitnehmen.“ Das will die Mannschaft beim nächsten Heimspiel am Samstag endlich schaffen.

SV Leonberg/Eltingen: Gronwald - Conzelmann (4), Ridder (4), Schmaderer (4), Berkemer (3), Lia Thines (3), Karwounopoulos (2), Schmid (2), Lily-Rose Thines (1), Baric, Stimmler

