Handball-Oberliga Herrenberger Handballer klammern sich an den Strohhalm
Durch den ersten Auswärtserfolg der Oberliga-Männer lebt die Hoffnung auf den Klassenverbleib. Den Grundstein für den Sieg beim TV Ehingen legte die H2Ku-Abwehr.
Durch den ersten Auswärtserfolg der Oberliga-Männer lebt die Hoffnung auf den Klassenverbleib. Den Grundstein für den Sieg beim TV Ehingen legte die H2Ku-Abwehr.
Mit einem 27:24 (12:10) beim TV Ehingen haben die Oberligamänner der SG H2Ku Herrenberg die Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben gehalten. Der Grundstein zum zweiten Sieg in Folge hat diesmal die Abwehr gelegt.