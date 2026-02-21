Die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim treffen am Sonntag auf den SV Hohenacker-Neustadt.

Melanie Bürkle 21.02.2026 - 14:36 Uhr

Für die Oberliga-Handballerinnen des SV Kornwestheim steht am Sonntag (14.30 Uhr) in der Sporthalle Ost das Derby gegen den Lokalrivalen SV Hohenacker-Neustadt an. Der Gegner befindet sich nach sechs Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres im Aufwind befinden. Besonders die eingefahrenen Siege gegen den TV Flein, die SG Muggensturm/Kuppenheim und den TuS Helmlingen unterstreichen die aktuell gute Form des Kontrahenten. SVK-Trainer Hans Jungwirth kann schwer einschätzen, wie sich diese Serie auf das Derby auswirkt. „Ob sie gelassener oder befreiter aufspielen, müssen wir sehen“, sagt der Coach.